Conti: "Pronti per una nuova stagione”

È ripartito il cammino della Primavera rossoblù, oggi ad Asseminello di nuovo in campo dopo i mesi di inattività causati dalla pandemia da Covid-19. Un arco di tempo significativo nel quale si è voltata pagina: alla guida della squadra mister Alessandro Agostini, si apre un nuovo ciclo dopo due stagioni che hanno visto il Cagliari ai massimi livelli della categoria. A fare da collante ci sarà sempre Daniele Conti: la leggenda del Club continua nel suo ruolo di Coordinatore tecnico e Responsabile della Primavera, abbinando competenza, carisma, passione e quell'attaccamento ai colori rossoblù che ciascuno dovrà incarnare. Una figura ancor più fondamentale in un momento storico tanto particolare.

"OBIETTIVO CONTINUITÀ"

"La lunga inattività ha condizionato tutti", spiega Conti. "Dal canto nostro non ci siamo mai fermati, lavorando ad ampio raggio e proseguendo sul solco di quanto di buono è stato fatto nelle ultime stagioni. Abbiamo cambiato parecchio, come è normale che sia quando si apre un nuovo ciclo tecnico, dovremo essere bravi ad amalgamarci e diventare squadra nel più breve tempo possibile. Il campionato è alle porte, sono convinto che vada formandosi un altro gruppo dai valori significativi, dove tutti a cominciare dallo staff saranno animati da forti motivazioni. Come sempre partiamo dal talento nostrano, sardo e cresciuto in casa nostra, lo dimostrano la provenienza di quasi tutti i ragazzi e anche dei nuovi componenti dello staff tecnico".

IL CALENDARIO

Campionato al via il 19 settembre con Cagliari-Milan, chiusura il 15 maggio 2021 con Juventus-Cagliari. I rossoblù ripartono dal secondo posto occupato al momento dello stop della stagione scorsa, in piena lotta Scudetto. Immutata la formula del torneo, sedici le squadre iscritte: le prime sei ai playoff e le ultime due retrocesse, mentre tredicesima e quattordicesima disputeranno il playout. Dopo il debutto con i rossoneri, il Cagliari farà visita al Bologna per la prima trasferta stagionale. "Sarà un campionato come sempre di altissimo livello, le ultime esperienze hanno mostrato una crescita costante e ormai militare nella Primavera vuol dire essere a tutti gli effetti dei professionisti, per caratura tecnica, mentalità e impegno richiesti. Al di là degli avversari che avremo davanti, starà a noi scendere in campo con il piglio giusto e perseguendo la nostra filosofia e il lavoro, come abbiamo sempre fatto", conclude Conti.

IL TABELLONE DI TIM CUP

Il Cagliari è una delle otto teste di serie (la numero 3) ed entrerà dal terzo turno, in programma il 16 dicembre. L'avversario scaturirà dall'incrocio tra le sfide di primo turno, Bologna-ChievoVerona e Udinese-Vicenza: primo turno il 23 settembre, secondo turno il 30.