La Primavera si raduna

10 set 2020

Ai nastri di partenza la stagione 2020-21 della Primavera rossoblù, con Alessandro Agostini e il suo staff a guidare un gruppo rinnovato dopo due stagioni di altissimo profilo. Lavori al via venerdì mattina con il raduno e le prime sgambate in vista dei primi impegni ufficiali. L'ultima annata si era fermata, causa pandemia da Covid-19, mentre si coltivava il sogno Scudetto a suon di successi e prestazioni sublimi. Si riparte dopo mesi che per tutti, non solo nel mondo del calcio, sono stati complicati e caratterizzati da profondi cambiamenti.

TRA CONFERME E NOVITÀ

Le certezze saranno rappresentate dai tanti che hanno già fatto parte delle precedenti avventure. E allora "Ago" insieme a ragazzi quali i portieri Nicolò Cabras e Mirko Atzeni, i difensori Salvatore Boccia, Ivan Michelotti, Francesco Cusumano, Iurie Iovu, i centrocampisti Bruno Conti, Abel Kanyamuna e Jacopo Desogus, gli attaccanti Isaias Delpupo, Michele Masala e Gianluca Contini. Un gruppo eterogeneo per anni di nascita, dai "fuoriquota" classe 2001 (massimo 5, da regolamento) fino ai più giovani nati nel 2004.

Questo il gruppo rossoblù:

Portieri: Nicolò Cabras (2001), Mirko Atzeni (2002), Eugenio Fusco (2003).

Difensori: Salvatore Boccia (2001), Francesco Cusumano (2001), Nicola Garau (2003), Ivan Michelotti (2001), Luigi Palomba (2003), Tommaso Spanu (2002), Mattia Felleca (2004), Mario Piga (2002), Edoardo Adamo (2004).

Centrocampisti: Nicolò Cavuoti (2003), Bruno Conti (2002), Christos Kourfalidis (2002), Abel Kanyamuna (2002), Jacopo Desogus (2002), Francesco Zallu (2003), Gianmarco Schirru (2003), Sergio Sulis (2003).

Attaccanti: Gioacchino Catania (2003), Gianluca Contini (2001), Isaias Delpupo (2003), Michele Masala (2004), Massimiliano Manca (2002), Roberto Piroddi (2003).