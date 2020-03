La Primavera a Luigi Lavecchia

03 mar 2020

Il Cagliari Calcio comunica che Luigi Lavecchia è il nuovo allenatore della Primavera rossoblù.

Nato a Torino, il 25 agosto 1981, nella sua carriera di calciatore ha conquistato due promozioni in serie A con le maglie di Messina e Bologna, totalizzando tra i professionisti 210 presenze. Ha giocato nelle Nazionali giovanili, dall’U16 sino all’U21.

Allenatore Uefa A, nella stagione 2017-18 entra a far parte dello staff tecnico del settore giovanile rossoblù come vice allenatore di Max Canzi in Primavera, dove torna ora dopo le esperienze alla guida di U16 e U14.