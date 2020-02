Marigosu nell'Under 19

21 feb 2020

Il fantasista rossoblù Federico Marigosu è tra i 29 calciatori convocati dal Commissario tecnico della Nazionale Under 19, Alberto Bollini, per il raduno che si terrà lunedì 24 e martedì 25 febbraio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Il gruppo azzurro, del quale il trequartista della Primavera fa parte stabilmente, sta preparando le ultime gare di qualificazione agli Europei di categoria. Affronterà infatti la fase elite delle qualificazioni in programma in Veneto dal 25 al 31 marzo contro Norvegia, Islanda e Slovenia.

L'Italia Under 19 si allenerà lunedì pomeriggio e martedì mattina sotto gli occhi del Ct della Nazionale maggiore, Roberto Mancini, e relativo staff. Con loro anche Paolo Nicolato (Ct dell'Italia Under 21), Daniele Franceschini (Ct dell'Italia Under 20), Bernardo Corradi (Ct dell'Italia Under 18), Carmine Nunziata (Ct dell'Italia Under 17) e Maurizio Viscidi (Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili FIGC).