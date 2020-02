Primavera, i convocati

21 feb 2020

+ -

Il campionato Primavera 1 torna in campo con la ventesima giornata. Al "Campioni d'Italia 1969-70", nel Centro sportivo di Assemini, sabato alle 11 andrà in scena una sfida dal sapore speciale. Sarà infatti la prima riedizione in terra sarda del match che nel maggio 2019 decise in negativo l'epilogo di una comunque splendida stagione rossoblù: i granata pareggiarono allo scadere, su rigore, e sfumarono così i playoff per la neopromossa truppa di Max Canzi.

Da allora è trascorso tanto tempo e molte cose sono accadute. La certezza è che il Cagliari è rimasto lassù, anzi ha nettamente migliorato il suo rendimento, occupando stabilmente la seconda posizione in classifica. Continua, dunque, l'inseguimento all'Atalanta (capolista a +6), con l'obiettivo di tenere a distanza l'Inter terza in classifica (a 7 lunghezze). Max Canzi ha preparato la gara contro gli uomini di Sesia (dodicesimi e battuti 3-1 in rimonta all'andata) con la consueta serenità e possibilità di pescare dall'abbondante mazzo a disposizione.

"La vittoria di Sassuolo ha confermato, prima di tutto a noi stessi, la solidità di questo gruppo, la sua capacità di soffrire per poi cogliere le opportunità che si costruisce", analizza l'allenatore rossoblù. "Il Torino non ha bisogno di presentazioni, blasone e organico parlano da soli ed è banale sottolineare come abbia raccolto meno di quanto tutti ci aspettavamo. All'andata fu un match durissimo, anche in quel caso fummo bravi a superare le fasi di difficoltà dovute alla loro spinta e a colpire al momento giusto con le nostre qualità".

La corsa al vertice continua. "Stiamo per entrare nella fase cruciale della stagione, a noi il merito di essere arrivati sino a questo punto, ci sono ancora molte pagine da scrivere e la chiave sarà non sentirsi appagati, non guardare troppo in avanti. Dobbiamo continuare a lavorare basandoci sul singolo allenamento, sul giusto atteggiamento quotidiano, stiamo bene a livello fisico e mentale e dobbiamo focalizzarci su un match molto complicato come quello di sabato".

Cagliari-Torino sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Sportitalia (canale 60 DTT e www.sportitalia.com).



LA LISTA DEI CONVOCATI:

Portieri: Atzeni, Ciocci, Piga

Difensori: Acella, Aly, Boccia, Carboni, Cusumano, Iovu, Michelotti, Porru, Zinfollino.

Centrocampisti: Conti, Cossu, Dore, Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi.

Attaccanti: Contini, Desogus, Gagliano, Marigosu, Mas.