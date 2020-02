Canzi: "Costruiamo il nostro sogno"

15 feb 2020

Un altro successo esterno per la Primavera rossoblù, che sbanca Sassuolo e prosegue la perentoria marcia sulla scia della capolista Atalanta, vittoriosa a Pescara e quindi sempre a +6 in classifica. Max Canzi commenta così la prova offerta allo stadio "Ricci".

IL SEGRETO NEL GRUPPO

"Il nostro è un collettivo di ottimo livello, l'ho sempre detto e oggi possiamo ribadirlo alla luce dell'ennesima prestazione di alto livello. Di fronte avevamo una squadra forte, è stata una partita durissima contro una squadra che ha ottimi valori e ha fatto un primo tempo molto positivo, a loro vanno i nostri complimenti".

MAS DECISIVO

"Maciej sta crescendo, è arrivato da poco e ancora non parla l'italiano, è un ragazzo che ha voglia di mettersi a disposizione del progetto e sta lavorando duramente per farsi trovare pronto. Siamo contenti del suo apporto, e felici perché ha già realizzato tre gol, la benzina migliore per un attaccante in particolare".

DI NUOVO IL MIGLIOR CAGLIARI

"Sarebbe folle pensare di non poter avere flessioni nell'arco di una stagione, anche la super Atalanta ha perso qualche punto, per noi è importante mettere fieno in cascina partita dopo partita e vedere il gruppo e i singoli migliorare sotto tutti i punti di vista".

INSEGUENDO UN SOGNO

"Intanto siamo salvi, e per una realtà come la nostra, con un certo tipo di filosofia e strategie, non è mai un traguardo banale. A rinforzare questo concetto c'è, per esempio, il tenore delle squadre che l'anno scorso sono retrocesse. Abbiamo fame, voglia di lavorare e continuare sul sentiero intrapreso, bisogna rimanere sul pezzo giorno dopo giorno, per giocarci al meglio le nostre carte e coltivare il sogno che stiamo vivendo".