Primavera, i convocati

14 feb 2020

Giornata numero 19 per la Primavera rossoblù, in serie positiva da cinque partite (tre vittorie e due pareggi) e pronta alla nuova sfida: si va in campo sabato alle 11 in terra emiliana, in casa del Sassuolo nono in classifica.

Cagliari reduce dal pareggio interno contro la Juventus, arrivato dopo una prestazione scintillante con beffa finale, e che deve fare a meno di Iovu (impegnato con l'Under 19 moldava) oltre agli acciaccati Delpupo, Valencia, Desogus e Gagliano.

VOGLIA DI CONTINUITÀ

"Stiamo bene e vogliamo continuare questo cammino molto positivo", esordisce mister Max Canzi alla vigilia. "La partita contro la Juventus è stata ottima sotto tutti i punti di vista, è mancata solo la ciliegina di una vittoria prestigiosa e pesante per la classifica. Affrontiamo una squadra ostica, all'andata ci volle un grande secondo tempo per rimontare e vincere 4-2, hanno qualità e fisicità che dovremo essere bravi a fronteggiare con il nostro piano partita e la compattezza che abbiamo mostrato in tutte le occasioni".

VITA D'ALTA CLASSIFICA

"Questa posizione ci rinfranca, ce la siamo guadagnata e lavoriamo giorno dopo giorno per migliorare. Affrontiamo un campionato duro, imprevedibile, non ci si può rilassare e qualsiasi obiettivo andrà conquistato e difeso sino all'ultima giornata. Le assenze? Ci manca qualche elemento, Aly e Gagliano in particolare sono due titolari e fuori quota, ma già in altre occasioni questo Cagliari ha fatto vedere di avere un gruppo forte e soluzioni varie".

La gara sarà trasmessa in differita in tv (canale 60 DTT) e in streaming da Sportitalia, alle ore 16.30.





LA LISTA DEI CONVOCATI:

Portieri: Atzeni, Ciocci.

Difensori: Acella, Boccia, Carboni, Cusumano, Michelotti, Porru, Zinfollino.

Centrocampisti: Conti, Cossu, Dore, Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi.

Attaccanti: Contini, Marigosu, Mas, Masala.