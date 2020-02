Primavera, pareggio alla Sardegna Arena

09 feb 2020

Sfuma a due minuti dalla fine la vittoria per la Primavera rossoblù contro la Juventus alla Sardegna Arena. Il pareggio, 1-1, suona davvero beffardo per un Cagliari padrone della situazione per almeno trequarti di gara. Trovato il vantaggio con Lombardi dopo venti minuti, la squadra di Canzi ha avuto diverse palle gol per chiudere il conto. Decisivo il portiere juventino Israel con una serie di ottimi interventi. Nella ripresa, il Cagliari ha contenuto la prevedibile reazione bianconera ma a due minuti dal termine è arrivato il gol del neo entrato Sekulov, una prodezza con un tiro da fuori. Esce comunque tra gli applausi il Cagliari, che consolida il secondo posto in classifica salendo a quota 39.

OCCASIONI PER IL CAGLIARI E GOL DI LOMBARDI

Max Canzi conferma la stessa formazione iniziale schierata domenica scorsa contro l'Empoli.

Il pubblico risponde bene per questa gara di alta classifica: ben 1.400 spettatori sugli spalti della Sardegna Arena per incoraggiare i giovani rossoblù.

Aggressivo l'inizio dei rossoblù, che costruiscono tre palle gol nel primo quarto d'ora, con Marigosu, Contini e Gagliano. Al 19' il portiere juventino Israel si salva in qualche modo su botta di Gagliano. Preludio al gol perché sull'angolo di Ladinetti, Carboni si esibisce in una spettacolare mezza rovesciata, Israel compie una prodezza respingendo, ma Lombardi è pronto a riprendere e a scaraventare in rete per la grande esultanza della Sardegna Arena.

GAGLIANO VICINO AL RADDOPPIO

Il Cagliari sulle ali dell'entusiasmo continua a premere, al 23' Lombardi sbuccia una conclusione da ottima posizione e poco dopo, ancora su cross dello scatenato numero 10 rossoblù, Kanyamuna non arriva per un pelo alla deviazione sotto misura. Quindi è nuovamente Israel a togliere dall'angolino sinistro un tiro al volo di Gagliano che sembrava destinato al gol.

Poco più di mezz'ora di show da parte del Cagliari, dopo la gara si fa più equilibrata e la Juventus comincia a fasi viva delle parti di Ciocci. Il portiere rossoblù è bravissimo ad alzare sopra la traversa un colpo al volo di Vlasenko su corner dalla sinistra, quindi si trova il pallone tra le mani calciato debolmente da Ranocchia da ottima posizione. Risposta rossoblù ancora affidata a Lombardi che si libera bene per il tiro, ma colpisce male spedendo in Curva.

Prima sostituzione della partita al 38' ed è un cambio forzato per la Juventus: Petrelli, acciaccato, lascia il posto a Sene.

CAGLIARI IN CONTROLLO

La prima occasione della ripresa è ancora per i rossoblù: percussione irresistibile di Porru sulla destra, cross basso per Gagliano che tira a colpo sicuro all'altezza dell'area piccola, Vlasenko salva con la collaborazione di Israel, poi Porru non riesce nel tocco da due passi. Sulla respinta della difesa, arriva Ladinetti, destro di pochissimo fuori.

I cambi operati dal tecnico juventino Zauli danno più vigore all'attacco juventino, soprattutto Chibozo, classe 2003, si fa vedere con continuità sulla fascia sinistra. Ciocci però rimane inoperoso, funziona l'organizzazione difensiva rossoblù, attenta e sicura. Canzi inserisce Mas, Aly e Michelotti per Marigosu, Cusumano e Kanyamuna. Affiora un pizzico di stanchezza, più difficile organizzare ripartenze veloci.

LA JUVENTUS PAREGGIA NEL FINALE

A due minuti dalla fine, il pareggio juventino: tutto merito di Sekulov che scaraventa sotto l'incrocio di prima intenzione una palla che scorreva al limite dell'area.

Nei quattro minuti di recupero concessi dal signor Maranesi, la Juventus prova addirittura a vincerla, il Cagliari, che ha risentito ovviamente del colpo, regge sino alla fine e porta a casa il pareggio.

Prossimo impegno per la Primavera di Canzi sabato pomeriggio sul campo del Sassuolo.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Ciocci, Porru, Cusumano (71' Aly), Carboni, Ladinetti, Boccia, Marigosu (65' Mas), Kanyamuna (82' Michelotti), Contini, Lombardi, Gagliano – A disposizione Atzeni, Iovu, Acella, Zinfollino, Dore, Conti, Cosu, Desogus– All.: Canzi.

JUVENTUS: Israel, Leo, Anzolin, Leone, Vlasenko, Gozzi, Tongya, Ranocchia (64' Chibozo), Petrelli (38' Sene), Fagioli (58' Ahamada), Moreno (58' Sekulov) – A disposizione Garofani, Senko, Riccio, Ntenda, Barrenechea, De Winter – All.: Zauli

ARBITRO: Maranesi di Ciampino.

RETI: 20' Lombardi, 88' Sekulov.