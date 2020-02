Primavera, i convocati

08 feb 2020

+ -

La voglia di continuare un cammino da urlo, la ferma intenzione di infilare il quarto successo in cinque partite (sarebbe il terzo consecutivo), l'obiettivo di reagire alle vittoria dell'Atalanta capolista e dell'Inter terza in classifica. Max Canzi e la sua Primavera sono pronti per una giornata di grande fascino e importanza, domenica alle 10 alla Sardegna Arena arriva la Juventus.

VETRINA MERITATA

"Questi ragazzi meritano che la nostra gente venga a vederli nel nostro stadio, per quello che stanno facendo in questa stagione ma anche per il lavoro svolto e i risultati ottenuti nei precedenti due campionati. Si tratta di un premio per la squadra, lo staff e la dirigenza, sarà un'emozione forte ma questo non dovrà distoglierci dal piano partita e dall'obiettivo di fare risultato nell'ennesima sfida del nostro cammino sin qui strepitoso".

SCONTRO DIRETTO

"Affrontiamo una formazione di grande prestigio, oltre che di grande qualità. Sarà uno scontro diretto, vista la classifica, un match molto difficile ma noi stiamo bene e siamo in fiducia. Dopo l'appannamento di fine 2019 ci siamo ripresi molto bene, vogliamo onorare questa occasione speciale. Abbiamo lavorato al meglio, siamo quasi al completo, non vediamo l'ora di scendere in campo".





LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Atzeni, Ciocci

Difensori: Acella, Aly, Boccia, Carboni, Cusumano, Iovu, Michelotti, Porru, Zinfollino.

Centrocampisti: Conti, Cossu, Dore, Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi.

Attaccanti: Contini, Desogus, Gagliano, Marigosu, Mas.