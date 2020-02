Marigosu nell'Under 19

07 feb 2020

Il Commissario tecnico della Nazionale Under 19 ha convocato Federico Marigosu per l'amichevole che si disputerà contro la Svizzera, mercoledì 12 febbraio alle ore 14 allo stadio "Rigamonti Ceppi" di Lecco.

Si tratta dell'ultimo test prima dell'Elite round in programma dal 25 al 31 marzo prossimi, quando gli Azzurrini affronteranno in casa Slovenia, Islanda e Norvegia per giocarsi l’unico posto disponibile per accedere alla fase finale degli Europei (13-26 luglio in Irlanda del Nord).

Il trequartista della Primavera rossoblù raggiungerà il ritiro azzurro domenica, per poi svolgere due giorni di sedute di allenamento e quindi affrontare la gara contro i rossocrociati.