Primavera, i biglietti per Cagliari-Juventus

05 feb 2020

Le porte della Sardegna Arena si aprono anche per la Primavera rossoblù, pronta ad ospitare domenica mattina (ore 10) la Juventus nella terza giornata del girone di ritorno. Sfida prestigiosa e importante, con i ragazzi di Max Canzi saldamente al secondo posto e in piena lotta per le posizioni più nobili del torneo.

I biglietti per assistere all’incontro saranno disponibili dalle ore 16 di mercoledì 5 febbraio, nel Cagliari 1920 Store di piazza L'Unione Sarda (aperto fino a sabato con orario continuato 10-20), online sul sito di TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso il botteghino dello stadio, lato Curva Nord, dalle ore 9 di domenica.

Verrà aperta esclusivamente la Tribuna: il prezzo del biglietto (non nominativo) sarà di 5€, mentre gli abbonati pagheranno solo 3€. Riduzione anche per Donne, Over 65, Disabili e Under 18.