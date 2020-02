Ciocci, primo contratto da professionista

04 feb 2020

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare che Giuseppe Ciocci ha firmato il suo primo contratto da professionista, che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2024.

Classe 2002, Ciocci è il portiere della Primavera che sta coltivando un meraviglioso sogno, con un ruolino impressionante che l'ha portata ad occupare oggi il secondo posto a sole 4 lunghezze dall'Atalanta. Talento di grande prospettiva, esordì nella categoria Primavera a soli 15 anni, quando difendeva i pali dell'Under 17.

Nell'estate 2019 ha svolto la preparazione estiva con la prima squadra guidata da Rolando Maran, venendo tuttora aggregato al gruppo sia per gli allenamenti che per le gare ufficiali. In questa stagione, con la Primavera di Max Canzi, ha all'attivo 15 presenze e 4 "clean sheet". Dopo essersi vestito d'azzurro con le Nazionali Under 15 e 17, adesso è nel giro dell'Under 19, come i compagni di squadra Federico Marigosu e Andrea Carboni.

Insieme guardando al futuro, congratulazioni Giuseppe!