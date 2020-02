Canzi: "Vinta un'altra battaglia"

02 feb 2020

Dodicesima vittoria in campionato, secondo posto in classifica a 4 lunghezze dall'Atalanta, un ruolino impressionante che la Primavera rossoblù non vuole certo interrompere sul più bello. Max Canzi gonfia il petto dopo l'ennesima prova maiuscola che frutta il 2-1 ad un Empoli mai domo.

VITTORIA PESANTISSIMA

"Era una partita molto complicata, contro una squadra che ci assomiglia tanto. L'Empoli è una società che concepisce il Settore Giovanile come noi, curando tanto il prodotto locale e puntando alla qualità. Siamo stati bravi nell'interpretazione, accettando il confronto e sfruttando le opportunità che ci siamo costruiti".

LA MARCIA CONTINUA

"Come diciamo sempre, pensiamo partita per partita, abbiamo superato un'altra tappa cruciale e da martedì inizieremo a lavorare per farci trovare pronti contro una big come la Juventus. Stiamo facendo qualcosa di eccezionale, bisogna rimanere concentrati per mettere a frutto il lavoro quotidiano e limare le imperfezioni, perseguendo costantemente il nostro credo".

SUPER LOMBARDI

"Alessandro oggi è stato decisivo, ha segnato il secondo gol consecutivo, sta ritrovando la migliore condizione fisica e mentale. Al di là delle reti all'attivo, nella prima parte di stagione forse non è risultato molto appariscente ma garantisco che ha prodotto un lavoro oscuro fondamentale per noi, ragionando prima di tutto a beneficio della squadra. La nostra forza è il collettivo, oggi Contini si è sacrificato tantissimo dandoci un'opzione in più sulla trequarti quando è dovuto uscire Marigosu, così come Mas e Gagliano hanno fornito enorme quantità davanti. Per me i nostri attaccanti sono interscambiabili, ci sono molteplici soluzioni e sono felice, quando un calciatore ha qualità e si applica tutto diventa fattibile".

DOPO IL MERCATO

"Abbiamo puntellato la difesa con Michelotti, davanti aspettiamo anche Delpupo e Valencia, che è un attaccante di movimento bravo ad attaccare la profondità. Aspettiamo che lui e Isaias tornino a disposizione".