Primavera, ancora un successo

02 feb 2020

La Primavera rossoblù non si ferma e infila un'altra vittoria nel suo strepitoso campionato: ad Assemini finisce 2-1 una partita spigolosissima contro l'Empoli battuto da un gol per tempo di Ladinetti e Lombardi. Inutile il pari di Adamoli, in uno scontro diretto per i playoff che sono sempre più saldi, con il Cagliari secondo in classifica a 4 punti dalla capolista Atalanta.

LA FORMAZIONE

Nessuna sorpresa tra i rossoblù, Canzi (privo di Aly, Delpupo e Valencia) sceglie Cusumano sulla sinistra della difesa e il trio Marigosu-Contini-Gagliano davanti, panchina per Mas e l'ultimo arrivato Michelotti. Empoli imperniato su Zelenkovs, Cannavò e Merola.

LA SBLOCCA LADINETTI

Fasi di studio e battaglia feroce nei primi minuti, l'Empoli è intraprendente e al 10' Zelenkovs impensierisce Ciocci dalla distanza sfruttando un disimpegno non perfetto. I rossoblù ci mettono un po' a prendere le misure, ma come spesso capita sono letali su calcio piazzato: al 23' Ladinetti batte bene un corner, sul primo palo Pratelli gestisce male la sfera che finisce in gol nella selva di gambe. Il match si mantiene estremamente combattuto, tanto che piovono cartellini e si accendono diverse polemiche. I portieri, di fatto, rimangono inoperosi fino allo scadere del tempo, quando Ciocci allunga in corner un cross insidioso ed estemporaneo di Adamoli.

OUT MARIGOSU, PARI ADAMOLI

Una botta nel finale di primo tempo mette fuori causa Marigosu, rilevato da Mas dopo l'intervallo. Due squilli rossoblù al 56' e al 57': prima Gagliano calcia debolmente dopo un bell'attacco della profondità, poi Contini sfiora il palo dalla distanza. Sembra l'abbrivio per il raddoppio e invece una indecisione davanti all'area permette ad Adamoli di trafiggere Ciocci per l'1-1 al 58'.

LA REAZIONE

Scocca l'ora di gioco e Boccia manda alta l'incornata sul sempre velenoso cross di Ladinetti. I ragazzi di Canzi fanno la partita ma non trovano il pertugio (debole il sinistro di Contini al 75'), l'Empoli è coriaceo e punge in contropiede ma all'80' arriva la perla di Lombardi: uno contro uno dentro l'area, siluro di sinistro all'incrocio e 2-1 rossoblù. La girandola dei cambi porta in campo Acella, Masala e Cossu, e allo scadere il 2004 di Sorso ha la palla-gol per una rete storica che arrotonderebbe il punteggio, ma Petrelli para.

Il finale è fatto di ferocia e strenua difesa di un risultato preziosissimo, ennesima perla di una stagione sempre più magica.



TABELLINO



Cagliari: Ciocci, Porru, Cusumano (81' Acella), Boccia, Carboni, Ladinetti, Kanyamuna, Lombardi (92' Cossu), Marigosu (46' Mas), Contini, Gagliano (87' Masala). A disposizione: Piga, Iovu, Michelotti, Zinfollino, Dore, Conti, Desogus. All. Canzi.

Empoli: Pratelli, Donati, Adamoli, Zelenkovs (88' Ekong), Matteucci, Viti, Sidibe (72' Asllani), Belardinelli, Merola, Lombardi (52' Lipari), Cannavó. A disposizione: Vivoli, Pezzola, Fradella, Chinnici, Simic, Martini, Bertolini. All. Buscé

Arbitro: Bitonti di Bologna . Assistenti: Rizzotto e Valente (Roma)

Reti: 23' aut. Pratelli (C), 58' Adamoli (E), 80' Lombardi (C)

Ammoniti: Marigosu (C), Porru (C), Belardinelli (E), Sidibe (E), Lombardi (C), Masala (C)