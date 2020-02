Primavera, i convocati

01 feb 2020

+ -

Seconda giornata del girone di ritorno per la Primavera rossoblù, che domenica alle 10 ospita l'Empoli al "Campioni d'Italia 1969-70" di Assemini.

I toscani sono in piena lotta per i playoff, occupando il settimo posto che i ragazzi di Max Canzi hanno distanziato di 12 lunghezze. Il Cagliari ha salutato Cancellieri, passato in prestito al Torino, e ha accolto il difensore Michelotti. Indisponibili gli infortunati Aly, Valencia e Delpupo.

LE PAROLE DI CANZI

"Mi aspetto una partita complicata, contro una squadra aggressiva e che ha tanta qualità a centrocampo e in attacco, con elementi come Zelenkovs, Cannavò e Merola. L'Empoli non è partito benissimo ma oraè in piena lotta playoff, come noi. Vogliamo dare continuità alla nostra marcia perché veniamo da ottime prestazioni, ultima quella in casa del Genoa che ci ha visti affrontare una gara molto dura, dove siamo stati bravi a imporci e a soffrire per colpire al momento giusto. Siamo sul pezzo, ci attendono due sfide consecutive in casa, l'obiettivo è dare e ottenere il massimo".



LA LISTA DEI CONVOCATI:

Portieri: Atzeni, Ciocci, Piga

Difensori: Acella, Boccia, Carboni, Cusumano, Iovu, Michelotti, Porru, Zinfollino.

Centrocampisti: Conti, Cossu, Dore, Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi.

Attaccanti: Contini, Desogus, Gagliano, Marigosu, Mas, Masala.