I movimenti del Settore Giovanile

01 feb 2020

Il Cagliari Calcio annuncia di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Kener Julián Valencia Chará e Ivan Michelotti, entrambi classe 2001 che vanno ad arricchire l'organico della Primavera rossoblù.

Valencia arriva in prestito con diritto di riscatto dal Cortuluá: si tratta di un attaccante centrale di grande prestanza atletica, pronto ad allungare le rotazioni del reparto avanzato a disposizione di Max Canzi. A titolo definitivo dal Torino ecco Ivan Michelotti: difensore mancino in grado di giocare sia in posizione centrale che sulle fasce, nella stagione in corso ha all'attivo 11 presenze e un gol che ha contribuito alla vittoria dei granata contro la Roma. Il colombiano e il veneto si aggiungono agli innesti di Maciej Mas e Isaias Delpupo.

Tre le uscite dal gruppo della Primavera: Damiano Cancellieri (2001) passa al Torino a titolo definitivo, mentre Michele Fucci e Massimiliano Manca (2002) potranno acquisire esperienza e minutaggio in Serie D, in prestito rispettivamente al Cerignola e al Muravera.

Il Settore Giovanile registra altri arrivi nella finestra invernale. Sbarca in Sardegna Nicolò Cavuoti, centrocampista offensivo classe 2003 che nella prima parte della stagione ha totalizzato 18 presenze (9 da titolare) nel campionato di Serie D. Tesserati due coetanei: il centrocampista Serigne Gaye e l'attaccante Roberto Piroddi. Quest'ultimo, ogliastrino, si è meritato la chiamata in rossoblù a suon di gol realizzati la scorsa stagione e nella prima parte di quella in corso con lo Jerzu, andando già a segno nella vittoria dell'Under 17 contro il Brescia.