Primavera, i convocati

25 gen 2020

+ -

Giro di boa per il Primavera 1, i rossoblù di Max Canzi fanno visita al Genoa per una sfida che può consentire di consolidare ulteriormente la seconda piazza e il distacco dalla settima posizione. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming da Sportitalia.

Senza Porru e Gagliano, aggregati alla prima squadra per la trasferta di Milano, oltre all'infortunato Delpupo, il Cagliari farà tesoro della gara d'andata: era la prima stagionale, ad Assemini finì 1-1 al termine di un confronto acceso, rocambolesco ed equilibrato.

GENOA DI ALTO LIVELLO

"Hanno ottime individualità e una solida struttura di squadra", spiega il tecnico dei sardi prima della partenza. "Il Genoa ha avuto una flessione dopo un ottimo inizio, ma ha dimostrato più volte il suo valore, corroborato anche dal fatto che diversi elementi giocano con buona regolarità in prima squadra: tra gli altri, penso a Bianchi, Rovella e Cleonise".

CAGLIARI IN PALLA

"La partita contro l'Inter ha rafforzato la nostra consapevolezza, siamo stati a tratti superiori nel confronto con una corazzata. Il nostro cammino è strepitoso, inizia adesso la seconda parte e dobbiamo farci trovare pronti. Sono sicuro che sarà così perché chi ha l'opportunità di giocare risponde sempre presente".

GIOIA PER PORRU E GAGLIANO

"Come dico sempre, lavoriamo per far arrivare i ragazzi in prima squadra e per farli diventare calciatori in grado di presenziare stabilmente ai massimi livelli. Fabio e Luca sono due tasselli portanti della nostra squadra, si meritano questa soddisfazione e in questi casi è sempre un premio per il lavoro che svolgiamo quotidianamente nel Settore Giovanile. Le occasioni nell'arco di una stagione arrivano, rappresentate dalle convocazioni e tutti gli allenamenti che i ragazzi hanno l'opportunità di fare con la prima squadra".





LA LISTA DEI CONVOCATI:

Portieri: Ciocci, Piga

Difensori: Acella, Aly, Boccia, Cancellieri, Carboni, Cusumano, Iovu.

Centrocampisti: Conti, Cossu, Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi.

Attaccanti: Contini, Desogus, Manca, Marigosu, Mas, Masala.