Buon punto della Primavera

18 gen 2020

La Primavera chiude il girone d'andata al secondo posto, alle spalle dell'Atalanta. Dopo il pari di oggi contro l'Inter ad Asseminello (1-1, gol di Gagliano), i rossoblù raggiungono quota 32 punti in classifica, con 5 lunghezze di vantaggio proprio sulla formazione nerazzurra, che deve recuperare una partita. Un ottimo risultato che premia quanto di buono mostrato dalla squadra di Canzi nelle prime quindici gare di campionato. Oggi il Cagliari ha giocato un buon primo tempo, ha sbloccato la situazione ad inizio ripresa, ma è stata punito alla prima occasione da un'Inter che comunque nel finale ha legittimato il pari, contenendo la reazione rossoblù.

LE FORMAZIONI

Canzi deve fare a meno di Aly, Cancellieri, Conti e Delpupo, tutti non al meglio dal punto di vista fisico, ma recupera Ladinetti dalla squalifica e ha a disposizione il nuovo innesto Mas, che parte dalla panchina. 4-3-1-2 con Gagliano e Contini di punta davanti a Marigosu, Ladinetti in regia con Kanyamuna e Lombardi, difesa formata da Porru, Boccia, Carboni e Cusumano. In porta Ciocci, mentre nell'Inter ci sono due figli d'arte: Stankovic in porta e Fonseca in attacco.

PRIMO TEMPO ROSSOBLÙ

Il vento di maestrale soffia forte alle spalle del Cagliari, che ne approfitta per fare la partita dall'inizio alla fine. Prima mezz'ora di studio e battaglia, con squadre corte e nessuna emozione. Al 29' Contini si ingegna e di testa colpisce verso la porta, palla all'incrocio ma fermata da Stankovic e traversa. Al 36' è Gagliano a impensierire di destro su corner, palla fuori di poco. Nel finale di tempo due occasioni dalla distanza: al 42' Lombardi e al 43' Marigosu tirano da fuori area e la sfera termina a lato di pochissimo.

GAGLIANO SBLOCCA SUBITO

I rossoblù raccolgono i frutti della pressione ad inizio ripresa. Contini scende sulla sinistra, cross basso per Gagliano che arriva in corsa, controllo e destro a mezz'altezza, che supera Stankovic.

Al 58' Canzi opera il primo cambio, fuori l'acciaccato Cusumano e dentro Acella, che va a fare il terzino destro con Porru a sinistra. Scocca l'ora di gioco e Contini, indiavolato, è bravissimo a mettersi in proprio al limite dell'area, calciando però alto col destro.

IL PARI DI MULATTIERI

Il tecnico interista Madonna prova a dare la scossa al 61' con Gnonto al posto di Gianelli e Bonfanti per Fonseca.

Mosse azzeccate perché è proprio Gnonto a creare l'azione del pareggio, recuperando palla sulla trequarti dopo una lunga volata cedendola a Mulattieri che dalla sinistra si accentra e di destro indovina l'angolo lontano, imparabile per Ciocci. Spietata l'Inter, in gol in pratica al primo tentativo verso la porta rossoblù.

Il Cagliari si ributta in avanti con rabbia, Contini serve all'interno dell'area Gagliano, tiro contenuto dai difensori.

La gara piano piano si spegne, affiora un po' di stanchezza. All'85' esordio per il neo acquisto polacco Mas, dentro per Contini. Nell'Inter in precedenza Youte e Dimarco avevano rilevato Cortinovis e Burgio.

Non succede più nulla di rilevante: il Cagliari termina il girone d'andata a 32 punti. Domenica prossima è in programma la trasferta sul campo dl Genoa.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Ciocci, Porru, Cusumano (60' Acella), Carboni, Ladinetti, Boccia, Marigosu, Kanyamuna, Contini (85' Mas), Lombardi, Gagliano – A disposizione Atzeni, Piga, Iovu, Zinfollino, Dore, Cossu, Fucci, Desogus, Manca, Masala - All.: Canzi.

INTER: Stankovic, Moretti, Vezzoni (50' Attys), Cortinovis (78' Youte), Schirò, Ntube, Persyn, Gianelli (61' Gnonto), Fonseca (61' Bonfanti), Mulattieri, Burgio (78' Dimarco) – A disposizione: Tononi, Gerardi, Vaghi, Sami, Boscolo, Degnand – All.: Madonna.

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia.

RETI: 47' Gagliano, 72' Mulattieri.