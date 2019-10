Canzi: "Siamo una squadra vera"

05 ott 2019

La Primavera incamera il terzo successo consecutivo, mette nel carniere 10 punti in 4 partite e vede accrescere ulteriormente la propria consapevolezza. Sassuolo battuto 4-2 ad Asseminello, davanti al Direttore generale Mario Passetti e al Responsabile del Settore giovanile Pierluigi Carta, con tre reti realizzate in un secondo tempo di enorme personalità. Max Canzi, al termine della gara, esterna la sua soddisfazione analizzando il match.

PRIMO TEMPO DIFFICILE

"Abbiamo faticato contro una squadra che mi aspettavo aggressiva, il Sassuolo ha fisicità e qualità dalla metà campo in avanti. Non siamo stati brillantissimi, sbagliando parecchio e perdendo diversi duelli. Nell'intervallo ho cercato di dare fiducia, chiedendo di rimanere tranquilli. Non siamo imbattibili, non siamo extraterrestri, ma siamo una squadra vera che sa giocare bene, che deve fare le cose semplici, aiutandosi soprattutto nei momenti di difficoltà".

ERRORI DA LIMARE

"Noi per filosofia vogliamo giocare dal basso, quando adotti questa mentalità nel corso di un campionato metti in preventivo anche di prendere qualche gol uscendo dalla tua difesa. Abbiamo sbagliato qualcosa a livello tecnico, ma non posso dire nulla ai ragazzi se cercano di costruire perseguendo fino in fondo il nostro credo".

SQUADRA VERA

"Nessuno si è astenuto dalla lotta, si è visto un grande atteggiamento anche quando le cose non ci riuscivano. Con il passare dei minuti ci siamo organizzati meglio e abbiamo tirato fuori una prestazione piena di contenuti tecnici, tattici e agonistici. Manca ha fatto molto bene al di là della doppietta, Cancellieri si è dimostrato all'altezza, in extremis abbiamo convocato Masala a causa della defezione di Contini. Michele è un 2004 che ha talento e avrà tutto il tempo per costruire il suo percorso".

CARBONI E MARIGOSU AZZURRI

"Siamo felici, è un segnale del buon lavoro fatto da tutti i tecnici del Settore giovanile che li hanno avuti a disposizione. Bisogna sempre ricordare che quando i singoli fanno prestazioni di alto livello è perché ci sono dei compagni che li mettono nelle condizioni ideali. La crescita individuale va sempre di pari passo con quella della squadra in cui si lavora".