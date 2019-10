Primavera, i convocati

04 ott 2019

+ -

La Primavera rossoblù torna tra le mura amiche dopo aver conquistato il bottino pieno nelle gare in casa di Empoli e Juventus. Al "Campioni d'Italia 1969/70", nel Centro Sportivo di Assemini, arriva un Sassuolo che ha zero punti ma non può essere snobbato. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sui nostri canali. 

L'uno-due dei ragazzi di Max Canzi ha fatto rumore nel campionato, che vede il Cagliari a quota 7 punti in classifica, dietro alle corazzate Inter e Atalanta (9 punti) e al pari di Genoa e Lazio. "Incontriamo una formazione di talento, brillante, che soprattutto a livello offensivo è da temere", dice l'allenatore rossoblù, il quale spiega come serva "l'atteggiamento giusto, quello delle partite di primo piano, altrimenti si rischia di scottarsi".

GUAI AD ESALTARSI

"Sicuramente siamo carichi - spiega Canzi - è normale dopo un inizio così. Abbiamo raccolto tanti elogi ma è banale ricordare come la strada sia ancora lunghissima. Penso che il lavoro in settimana sia stato dei migliori per intensità e dedizione, dovremo essere bravi a replicarle in partita, evitando cali di concentrazione o di sentirci troppo bravi".

AMPIA SCELTA

"Stiamo bene, ho la possibilità di scegliere in un ventaglio di opzioni numerose e valide, nessuno deve pensare che non ci sia posto o che le gerarchie siano state già definite. Stiamo costruendo un'ossatura che viene da lontano, ma ognuno ha la possibilità di mettersi in mostra. Ricordo che nella scorsa stagione Carboni e Marigosu partirono nelle retrovie per poi diventare protagonisti".

CARBONI E MARIGOSU AZZURRI

Non può mancare un commento sulla convocazione proprio del difensore centrale di Tonara e del trequartista di Decimomannu in Nazionale Under 19. "Penso che sia un giusto riconoscimento per il lavoro di tutto il Settore giovanile negli ultimi anni, visto che i ragazzi hanno fatto tutta la trafila con la maglia rossoblu, e per la Primavera che, attraverso ottime prestazioni collettive, ha messo in risalto quelle dei singoli. Un esempio per tutti gli altri ragazzi che vogliono arrivare in alto, un punto di partenza per fare sempre meglio".

LA LISTA:

Portieri: Ciocci, Piga, Atzeni

Difensori: Acella, Aly, Boccia, Carboni, Cancellieri, Cusumano, Iovu, Porru.

Centrocampisti: Conti, Cossu, Dore, Fucci, Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi.

Attaccanti: Contini, Desogus, Gagliano, Manca, Marigosu.