Il weekend del Settore giovanile

03 ott 2019

+ -

Torna in campo il Settore giovanile rossoblù, in programma la quarta giornata del campionato Primavera 1 e la quinta dei tornei Under 17, 16 e 15. Si gioca tra sabato e domenica.

Dopo due splendide vittorie in trasferta, la Primavera di Max Canzi, reduce dall'impresa di Vinovo contro la Juventus, torna al "Campioni d'Italia 1969/70" per ospitare il Sassuolo. La gara (inizio ore 14) verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.

L'Under 17 di Martino Melis sarà ospite del Milan, domenica alle 15. I rossoblù vogliono riscattare il KO casalingo contro il Verona, i rossoneri puntano all'aggancio in classifica. L'Under 16 di Marco Canestro, rinfrancata dal bel pareggio infrasettimanale contro l'Inter, fa visita all'Udinese: si gioca domenica alle 10.30. Anche l'Under 15 di Daniele Zini giocherà sul campo dei bianconeri friulani, fischio d'inizio alle ore 11 di domenica.

SABATO 5 OTTOBRE

Primavera, 4ª giornata, Cagliari-Sassuolo

"Campioni d'Italia 1696/70" di Assemini (CA), ore 14

DOMENICA 6 OTTOBRE

Under 17 - girone B, 5ª giornata, Milan-Cagliari

"Peppino Vismara 5" di Milano, ore 15

Under 16 - girone B, 5ª giornata, Udinese-Cagliari

"Concil" di Ragogna (UD), ore 10.30

Under 15 - girone B, 5ª giornata, Udinese-Cagliari

"Remigio Picco" di Flaibano (UD), ore 11