Marigosu e Carboni in Under 19

03 ott 2019

Andrea Carboni e Federico Marigosu sono stati convocati dal CT della Nazionale Under 19, Alberto Bollini, per il doppio test che si terrà in Portogallo. I due calciatori della Primavera rossoblù si vestiranno quindi d'azzurro in occasione delle sfide di Bragança (11 ottobre) e Mirandela (il 14) contro i pari età lusitani.

Il difensore centrale di Tonara e il trequartista di Decimomannu, entrambi classe 2001, dalla scorsa stagione sono diventati tasselli chiave della Primavera guidata da Max Canzi. La contemporanea convocazione di due rossoblù per una spedizione dell'Under 19 non si verificava dal 2013.