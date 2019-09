Primavera, i convocati

27 set 2019

La Primavera rossoblù scenderà in campo sabato (ore 11) in casa della Juventus. In programma la terza giornata di campionato, dopo la vittoria di Empoli che ha fatto seguito al pareggio dell'esordio contro il Genoa. La gara dello Juventus Training Center di Vinovo sarà trasmessa in diretta da Sportitalia (canale 60 DTT).

Bianconeri reduci dalla vittoria contro l'Empoli (3-0) e dalla sconfitta in casa dell'Atalanta (5-0). Max Canzi ostenta fiducia, anche se deve fare a meno degli infortunati Zinfollino e Desogus. "Facciamo visita alla Juventus con la consapevolezza di poter dire la nostra, come fatto nelle precedenti stagioni, ma sappiamo che troviamo una delle formazioni più blasonate e attrezzate del torneo".

Nel gruppo c'è voglia di proseguire la scia positiva e confermare l'ottimo rendimento esterno già visto nello scorso campionato. "La gara di Empoli ha dimostrato che siamo sulla strada giusta, ma anche che c'è molto da lavorare. Dobbiamo amalgamarci sempre meglio, limando quegli errori che continuiamo a commettere e poi rischiano di costarti punti pesanti. Ritengo comunque che sia fisiologico a questo punto della stagione. Il calendario ci ha imposto subito due trasferte consecutive, bene così perché siamo entrati immediatamente nell'ottica di un campionato che ad ogni gara ti propone sfide molto probanti. Stiamo bene, c'è fiducia, i ragazzi hanno lavorato nel modo giusto e ho un gruppo dove tutti stanno mordendo il freno dandomi l'imbarazzo della scelta nella preparazione della partita".



LA LISTA:

Portieri: Ciocci, Piga.

Difensori: Acella, Aly, Boccia, Carboni, Cancellieri, Cusumano, Porru.

Centrocampisti: Conti, Cossu, Fucci, Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi.

Attaccanti: Contini, Gagliano, Manca, Marigosu, Sabino.