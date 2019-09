L'Orto di Eleonora main sponsor della Primavera

23 set 2019

+ -

La stagione 19.20 della Primavera rossoblù è iniziata alla grande, con l'ultima gemma rappresentata dal successo in casa dell'Empoli. Il cammino è appena cominciato, ma la voglia di ripetere la precedente annata ai vertici del Primavera 1 è tanto forte quanto ben riposta. Un'importante spinta in più è rappresentata dal sostegno dei tre partner che compariranno sulle maglie indossate dai ragazzi di Max Canzi.

Il main sponsor è L'Orto di Eleonora. La Coop Agricola Campidanese, nata nella fertile pianura del Campidano da un piccolo gruppo di produttori uniti dall’amore per la propria terra, rinnova il proprio supporto al vivaio rossoblù, accompagnando la Primavera in occasione di ogni competizione nazionale e internazionale.

Una realtà con una forte identità, dal significativo impegno sociale e sempre spinta all'innovazioneì. "Siamo felici di essere accanto al Cagliari Calcio e ai suoi ragazzi - dice Salvatore Lotta direttore commerciale della OP agricola campidanese - Per noi è un orgoglio affiancare una Società con una storia speciale, che tiene alto il nome della Sardegna in tutto il mondo. Vogliamo contribuire all'educazione dei giovani, alla valorizzazione dei talenti della nostra terra, per questo diciamo con forza al Presidente Tommaso Giulini e a tutto il Club che siamo con loro".

Il second sponsor è Manpower, leader nella creazione di soluzioni integrate per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e lo sviluppo della carriera. "Sostenere e coltivare il talento in tutte le sue forme e in ogni parte del mondo è la mission di MGP da oltre 50 anni - afferma Daniela Caputo, Direttore Marketing di ManpowerGroup - Per questo ci viene naturale essere vicini al mondo dei giovani e quindi a quello dello sport. La partnership con il Cagliari Calcio testimonia l'impegno e la volontà comune di incoraggiare il percorso di crescita dei giovani talenti sia dal punto di vista personale che professionale"

Il back sponsor è Centro Cash, realtà distributiva sarda specializzata nel commercio all'ingrosso di generi alimentari, punto di riferimento in tutta l'isola per oltre 15 mila professionisti dell'horeca e del piccolo retail. L'amministratore delegato di Centro Cash, Giorgio Annis esprime la sua soddisfazione: "Per il settimo anno di fila abbiamo deciso di sostenere il Cagliari nel suo impegno non solo di società sportiva di altissimo livello ma anche quale portatrice dei valori della nostra terra e del nostro popolo. Con piacere abbiamo accettato la proposta di affiancare i giovani della Primavera come sponsor di maglia, ma soprattutto siamo orgogliosi di essere stati scelti come fornitori ufficiali per la selezione e la fornitura dei prodotti per l’alimentazione di tutte le squadre giovanili e della prima squadra".

La soddisfazione di Pierluigi Carta, responsabile del Settore giovanile rossoblù: "Avere accanto nel nostro percorso tre realtà così importanti è un valore aggiunto importantissimo. Parliamo di partner consolidati e di alto profilo nel nostro territorio, con i quali condividiamo valori fondanti e obiettivi. Nei vari ambiti in cui operiamo puntiamo a valorizzare le eccellenze della Sardegna, a individuare e sviluppare i talenti, per questo L'Orto di Eleonora, ManpowerGroup e Centro Cash sono ideali come completamento di un progetto che è certamente sportivo e finalizzato ai risultati ma anche sociale e didattico".