Canzi: "Vittoria di carattere"

20 set 2019

+ -

Sofferta e quindi più bella, come si insegna nel mondo del calcio. Ma, soprattutto, come dicono le emozioni di Max Canzi dopo il triplice fischio della gara di Empoli. Nell'anticipo della seconda giornata del Primavera 1, i rossoblù hanno vinto 2-1 in rimonta, e allora il tecnico non può non esternare tutta la sua soddisfazione. 

SQUADRA COMPATTA

"Ci siamo fatti trovare pronti, conoscevamo le difficoltà di questa gara e non siamo stati smentiti. Abbiamo iniziato con un'indecisione, poi però la gara si è messa nei binari giusti per merito nostro, con una grande giocata che ha portato al pareggio. Una vera battaglia, in un campo ostico e piccolo, sono tre punti che ci danno grande fiducia per proseguire il nostro cammino".

SACRIFICIO E QUALITÀ

"Una volta di più si è vista l'unità di intenti del nostro gruppi. Qui l'anno scorso avevamo faticato e perso male, mi piace pensare che vincere qui alla prima trasferta possa essere un segnale di buon auspicio. Siamo felici per il ritorno di Ladinetti, il nostro capitano che ci darà ulteriori opzioni. Ciocci ha fatto due parate molto importanti, ma dagli esterni difensivi alle due mezzali arrivando alle punte devo dire che tutti hanno garantito lavoro sporco e qualità allo stesso tempo".

GIOIELLINO CONTI

"Bruno ha fatto un bellissimo gol, è una ciliegina che si merita perché lavora duramente e oggi ha sfruttato l'occasione contribuendo ad un'ottima prova di squadra. Detto ciò, va ricordato che è un 2002 alle prime armi in questa categoria come tutti i suoi coetanei che assieme a lui devono fare ancora tantissimo per diventare un calciatore, si goda queste ore di entusiasmo e continui come sta facendo".