La Primavera vince a Empoli

20 set 2019

Proprio dove nella splendida stagione scorsa arrivò una bruciante sconfitta in una delle peggiori giornate, la Primavera rossoblù coglie la prima vittoria in campionato con una prestazione di grande personalità. A Empoli, nell'anticipo della seconda giornata del Primavera 1, Cannavò sblocca per i padroni di casa, Gagliano e Conti firmano una rimonta blindata dagli interventi di Ciocci. Cagliari a quota 4 punti (guarda qui calendario e classifica aggiornati), in attesa delle altre partite in programma tra sabato e domenica.

INIZIO DIFFICILE

Si mette subito in salita la gara del Cagliari, che al 10' capitola sugli sviluppi di un lancio lungo dalle retrovie empolesi. Zinfollino e Ciocci non valutano bene la traiettoria, Cannavò si inserisce e col destro infila l'1-0. Lo spirito combattivo dei rossoblù è però cosa nota e allora i ragazzi vanno a caccia del pari: arriva al 17', quando Gagliano tocca in modo dolcissimo col mancino un assist di Marigosu a coronamento di una pregevole azione di riconquista e ripartenza. Passano pochi secondi e Aly deve risolvere sulla linea una mischia furibonda in area isolana. La gara si assesta sul piano della lotta a metà campo, in un terreno che per dimensioni non aiuta la manovra ariosa.

RIMONTA ROSSOBLÙ

Alla mezzora ci pensa Conti a svegliare tutti dal torpore: mancino potentissimo dai 25 metri, palla sulla traversa e in rete, poi tutti (papà Daniele compreso) ad abbracciarsi in zona panchina. La gara si accende: al 40' Gagliano colpisce la traversa in mischia (bravo il portiere empolese, Hvalic), due minuti dopo Ciocci è miracoloso con un colpo di reni sul tacco ravvicinato di Zelenkovs. Non è l'ultimo brivido del primo tempo, perché in chiusura di frazione Cannavò gira di un soffio a lato il suo destro in anticipo sul primo palo.

LOTTA E POCHI FRONZOLI

La ripresa regala molte meno emozioni del primo tempo. Di fatto, a parte qualche mischia situazioni solo potenzialmente di rilievo, l'unica vera parata è quella di Ciocci al 69', deviando sulla traversa l'incornata di Ekong. La girandola dei cambi (Canzi attinge dalla panchina ritrovando Ladinetti e Acella, oltre a Contini) spezza i ritmi, il Cagliari si difende con la consueta compattezza. I rossoblù si fanno vedere al 57' con un tiro di Porru a lato sugli sviluppi di un contropiede, poi al 60' Contini calcia da dentro l'area ma viene murato. L'Empoli fa la partita ma senza incidere, fino all'assalto finale: all'88' è ancora Ciocci a salvare la porta su Bertolini lanciato a rete dalla linea di fondo. C'è spazio solo per la festa finale, la Primavera rossoblù si conferma animale da trasferta e sale a quota 4 punti in classifica.

IL TABELLINO

EMPOLI: Hvalic; Donati, Matteucci, Viti, Adamoli; Belardinelli, Asllani (67' Sidibe), Zelenkovs; Bozhanaj (46' Ekong); Cannavò (83' Lombardi), Lipari (57' Bertolini). A disposizione: Vivoli, Chinnici, Folino, Sakho, Fradella, Pulina, Riccioni, Martini. Allenatore: Antonio Buscè

CAGLIARI: Ciocci; Porru, Zinfollino, Carboni, Aly (82' Acella); Conti (60' Ladinetti), Kanyamuna, Lombardi; Marigosu; Gagliano, Manca (60' Contini). A disposizione: Piga, Cusumano, Iovu, Dore, Fucci, Cossu. Allenatore: Max Canzi

ARBITRO: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Barone-Tempestilli)

RETI: 10' Cannavò (E), 17' Gagliano, 35' Conti