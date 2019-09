Primavera, i convocati per Empoli

19 set 2019

Prima trasferta stagionale per la Primavera rossoblù, che venerdì alle 15 giocherà in casa dell'Empoli l'anticipo della seconda giornata del campionato Primavera 1 (guarda qui calendario e classifica). Diretta su Sportitalia (canale 60 DTT).

Per Ladinetti e compagni l'occasione di cercare la vittoria, dopo il pareggio dell'esordio casalingo contro il Genoa. Proprio il capitano torna tra i convocati, avendo smaltito il problema muscolare che ne ha condizionato l'ultima fase della preparazione e lo ha costretto al forfait di una settimana fa. Non ci sarà Boccia, squalificato, mentre torna a disposizione Acella.

Nella sfida del Centro Sportivo Monteboro, i toscani puntano ai primi punti stagionali. Per questo il tecnico rossoblù non si fida: "Affrontiamo una squadra temibile - dice Max Canzi - che ha avviato un nuovo progetto tecnico con mister Buscè e vanta un organico giovane in grado di produrre tanto ritmo e quantità".

"Dovremo essere lucidi nell'attuare il nostro piano partita, che si giocherà su un campo piccolo dove l'anno scorso andò in scena una delle nostre prestazioni meno brillanti. Credo che contro il Genoa si sia visto un Cagliari compatto, pugnace, che ancora deve crescere tanto per diventare squadra e raggiungere il livello che vogliamo. Dobbiamo proseguire su questa strada, ben sapendo che il cammino è appena cominciato e il torneo sarà molto probante".



LA LISTA:

Portieri: Ciocci, Piga

Difensori: Acella, Aly, Carboni, Cusumano, Iovu, Porru, Zinfollino.

Centrocampisti: Conti, Cossu, Dore, Fucci, Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi.

Attaccanti: Contini, Gagliano, Manca, Marigosu.