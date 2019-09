Canzi: "Grande reazione"

14 set 2019

Max Canzi è soddisfatto di quanto mostrato dal suo Cagliari Primavera al debutto in campionato. Finisce 1-1 contro il Genoa, con i rossoblù abili a rimettere in piedi una partita che li vedeva sotto di un gol e di un uomo, per l'espulsione di Boccia.

INIZIO IN SALITA

"L'inizio del campionato è sempre difficile. C'è una forte componente emotiva, ci sono tante incognite, partiamo con un buon punto. Sulla carta si trattava di uno scontro diretto per la salvezza, volevamo capire se possiamo stare in questo campionato e direi che l'atteggiamento e la capacità di soffrire sono stati quelli giusti".

ANIMO BATTAGLIERO

"La cosa più positiva è data dal fatto che non abbiamo mollato, nel momento più critico c'è stata una forte reazione. Siamo lontani dall'essere quello che vogliamo e che sono sicuro diventeremo, ma non possiamo prescindere da una certa voglia di combattere".

GAGLIANO DECISIVO

"Luca ci ha dato una grossa mano. L'anno scorso è mancato a lungo, poi all'ultima giornata rientrò e fece gol su punizione. Al di là della rete, si è ammazzato di fatica, ci ha garantito enorme sacrificio, per noi è come se fosse un nuovo acquisto perché nelle ultime due stagioni ha giocato poco".

BISOGNO DI TEMPO

"Non dobbiamo dimenticare che ci sono molti giovani in questa squadra, anche alcuni classe 2000 devono comunque compiere 19 anni, è un aspetto da non trascurare. Stiamo lavorando per amalgamarci, per acquisire certezze, oggi si sono viste cose buone e altre meno, ma ciò che conta è uno spirito di forte combattività".