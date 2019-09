Pareggio della Primavera

14 set 2019

La Primavera rossoblù inizia il nuovo campionato con un pareggio, 1-1, ad Asseminello, contro il Genoa. Un punto da archiviare tutto sommato con soddisfazione, in considerazione di come si era messa la partita. Il Cagliari ha giocato infatti quasi mezz'ora in dieci contro undici; sotto di un gol, la squadra diretta da Max Canzi ha avuto il grande merito di non disunirsi di fronte ad un avversario pimpante e caricato a mille. Gagliano ha pareggiato con una prodezza su punizione alla fine del primo tempo. Il Cagliari ha serrato le fila, sofferto e lottato, impedendo al Genoa di farsi pericoloso, sino all'espulsione del portiere genoano Vodisek per fallo da ultimo uomo su Contini. L'ultima mezz'ora, giocata dieci contro dieci, è stata all'insegna dell'equilibrio, con rare chances costruite da una parte e dall'altra. Tutti da elogiare i ragazzi di Canzi, autori di una prova orgogliosa e di gran temperamento.

IL GOL DEL GENOA

Il primo quarto d'ora scorre senza sussulti. Fa molto caldo, i giocatori pensano ad amministrare le energie.

Al 16' destro da fuori di Zennaro, blocca Ciocci. Sessanta secondi più tardi i genoani sbloccano il risultato: lunga discesa sulla sinistra di Lisboa Da Silva, cross a mezz'altezza sul quale Klimavicius anticipa i difensori e col piede mancino al volo devia alle spalle di Ciocci. Genoa ancora pericoloso al 27', con una iniziativa dell'esterno destro di attacco Kallon, cross a pelo d'erba che attraversa tutta l'area di rigore del Cagliari, fortunatamente il pallone scivola in fallo laterale.

Il Genoa quando affonda sugli esterni fa male, Kallon e Lisboa Da Silva sono clienti difficili. Il Cagliari stenta a riorganizzarsi dopo aver subito la rete di Klimavicius.

Al 31' colpo di tacco smarcante di Kallon a liberare al tiro Eboa: botta sul primo palo da posizione decentrata, Ciocci si salva in angolo.

Primo squillo del Cagliari al 25': Vodisek esce alla disperata per frenare Contini, innescato da Gagliano.

CAGLIARI IN DIECI MA GAGLIANO PAREGGIA

Piove sul bagnato per la squadra di Canzi: al 38' Boccia commette fallo su Bianchi lanciato a rete e l'arbitro estrae il rosso diretto per il difensore rossoblù. Il tecnico del Cagliari corre ai ripari, inserendo il difensore centrale Zinfollino per il centrocampista Fucci.

Ci vuole un guizzo individuale per fare scoccare la scintilla. Detto fatto, al 43' arriva il pareggio: calcio di punizione concessa per un fallo ai danni di Gagliano al limite dell'area sulla destra. Batte lo stesso numero 11 che di destro pennella una traiettoria micidiale, Vodisek si tuffa ma non può fare altro che toccare il pallone, traversa e gol.

Ancora una punizione dal limite per il Cagliari al 45': Marigosu tocca per Contini, destro debole, Vodisek para senza difficoltà.

VODISEK ESPULSO, SI VA AVANTI DIECI CONTRO DIECI

Al 57' Kallon riprende la respinta della difesa su un angolo dalla sinistra, stop e tiro secco che si spegne sull'esterno della rete, con Ciocci in controllo.

Grossa chance per il Genoa al 63', Zennaro per Kallon, destro da ottima posizione, palla fuori di un soffio. Il Cagliari stringe i denti, ammirevoli i ragazzi di Canzi per sacrificio e determinazione.

Al 65' il copione della partita cambia ancora: Gagliano si destreggia bene sulla trequarti e indovina il corridoio per lanciare Contini. Il portiere Vodisek si lancia ad ostacolarlo e lo travolge appena fuori area. Inevitabile l'espulsione per il numero uno genoano, parità numerica ristabilita.

Problemi fisici per Aly, al 70' il terzino rossoblù deve lasciare il posto a Cusumano.

LE BATTUTE FINALI

Al 77' cross dalla fascia destra di Zennaro, si inserisce Lisboa Da Silva, colpo di testa a schiacciare Ciocci in qualche modo para.

Salgono di tono i giocatori più tecnici del Cagliari, Lombardi e Marigosu. Con l'affiorare della stanchezza, il ritmo della gara si abbassa, le occasioni da rete si diradano, anche se le due squadre non danno la sensazione di accontentarsi.

L'ultimo tiro a rete è di Marigosu, una conclusione a scendere dal limite dell'area al 93', ma Drago blocca in sicurezza.

I rossoblù torneranno in campo venerdì pomeriggio ad Empoli, anticipo del secondo turno di campionato.

CAGLIARI: Ciocci, Porru, Aly (70' Cusumano); Carboni, Kanyamuna, Boccia; Marigosu, Fucci (40' Zinfollino), Contini, Lombardi, Gagliano – All.: Canzi.

GENOA: Vodisek; Gasco, Da Silva; Piccardo, Masini, Ruggeri (68' Vasco Oliveira); Kallon (66' Drago), Eboa (59' Rovella), Bianchi, Zennaro (79' Besaggio), Klimavicius (59' Cleonise) – All.: Chiappino.

ARBITRO: Cherchi di Carbonia.

RETI: 17' Klimavicius, 43' Gagliano.

NOTE: Espulsi Boccia al 38' e Vodisek al 65' per fallo da ultimo uomo.