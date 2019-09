Primavera, i convocati per Cagliari-Genoa

13 set 2019

L'attesa è finita. Sabato alle 15 ad Asseminello la Primavera rossoblù ospiterà il Genoa nella prima giornata del campionato Primavera 1 (GUARDA QUI IL CALENDARIO). Un mix di emozioni per i ragazzi di Max Canzi, reduci da un'annata strepitosa e vogliosi di continuare sul sentiero intrapreso.

Privo degli infortunati Ladinetti e Desogus, più lo squalificato Acella, il mister è come sempre positivo e battagliero: “Abbiamo lavorato bene, ci sentiamo pronti e siamo consci che sarà un campionato duro, equilibrato e imprevedibile. Già il primo anticipo, Pescara-Inter, ha dimostrato come tutti possano vincere o soffrire contro chiunque, un po' come l'anno scorso".

“Le prime partite sono sempre un’incognita - continua Canzi - Ci si conosce poco, si hanno riferimenti minimi sugli avversari. Il Genoa è una squadra con un tecnico nuovo e diversi elementi che arrivano dall'estero. I più noti sono certamente fuori quota come Bianchi, Cleonise e Rovella, oltre a Vasco Oliveira che conosciamo bene".

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Atzeni, Ciocci, Piga

Difensori: Boccia, Carboni, Cusumano, Iovu, Nader, Porru, Zinfollino.

Centrocampisti: Cossu, Conti, Dore, Fucci, Kanyamuna, Lombardi.

Attaccanti: Contini, Gagliano, Manca, Marigosu, Sabino.