Conti: "Pronti a partire"

Sabato si comincia. Dopo un'estate fatta di lavoro intenso, test e attesa, alle 15 ad Asseminello la Primavera rossoblù ospiterà il Genoa per il debutto ufficiale nella stagione 19.20.

Daniele Conti, bandiera del Club nella nuova veste di Coordinatore tecnico di Primavera e Under 17, presenta così ai nostri canali l'annata ormai alle porte. Una bella e lunga chiacchierata spaziando dai temi tecnici a quelle che sono le emozioni vissute e da vivere nella sua nuova vita post-giocato.

"CONTINUIAMO A SOGNARE"

"La scorsa stagione ci ha insegnato tanto, ai giocatori come a noi dirigenti e membri dello staff - racconta Daniele - Il meccanismo del torneo Primavera 1 è molto formativo, è un campionato ricco di qualità, si assaggiano le dinamiche del calcio vero, quello dei grandi".

UNA STAGIONE STORICA

"Una motivazione in più, ho avuto la fortuna di indossare questi colori e so cosa rappresentano, i ragazzi devono provare gli stessi sentimenti che avevo io".

MOLTI SARDI, CAMPIONATO TOSTO

"Ci sono squadre più attrezzate di noi, non partiamo in prima fila, come l'anno scorso. Ma i ragazzi hanno dimostrato di avere fame. In ritiro ho visto che danno l'anima, mi fanno emozionare come non mi succedeva da quando ero un giocatore. Abbiamo raggiunto una mentalità forte, avere tanti sardi è importante per tramandare e rinsaldare la nostra identità, sarà un campionato ancora più tosto per via della nuova regola che aumenta il numero dei fuori quota utilizzabili".