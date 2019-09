Primavera vittoriosa a Basilea

04 set 2019

+ -

Un gol di Cusumano al 24' del secondo tempo permette alla Primavera rossoblù di vincere di misura anche il secondo test in terra svizzera, contro il Basilea, giocato nel modernissimo centro sportivo del club elvetico.

Canzi ha utilizzato tutti i calciatori che non erano stati impegnati nel test del giorno prima a Ginevra (altro 1-0 sul Servette, firmato Porru), operando poi quattro cambi nell'ultimo segmento di gara. Soddisfazione nel clan rossoblù, pronto a fare rientro in Sardegna giovedì per continuare la preparazione con gli ultimi giorni di attesa verso la prima di campionato. Confrontarsi con avversari di alto livello nel calcio giovanile, in strutture all'avanguardia, sarà certamente da stimolo e fattore di crescita generale.

Una vittoria importante per il morale e per il significato tecnico, quello raccolto dai ragazzi di Max Canzi, che si avvicinano così a grandi passi al primo impegno ufficiale. Dal 14 settembre, in casa contro il Genoa, si farà sul serio.

IL TABELLINO

BASILEA-CAGLIARI 0-1

BASILEA: Glaus; Ercin, Jakob, Okafor (46' Erslan), Hajdari (46' Spaqi), Yapi Mdurel, Cisse, Casano, Vesco, Muzangu (46' Gebhardt), Martinovic (46' Bocard). Allenatore: Alexander Frei.

CAGLIARI: Ciocci; Acella, Cusumano, Boccia, Nader (70' Iovu); Dore (70' Contini), Kanyamuna, Cossu; Marigosu; Sabino (87' Manca), Gagliano (80' Porru). Allenatore: Max Canzi.

RETE: 69' Cusumano

AMMONITI: Bocard, Boccia