La Primavera batte il Servette

04 set 2019

+ -

Vittoria di misura per i ragazzi di Max Canzi, che a Ginevra battono 1-0 il Servette con un gol di Fabio Porru al 18' del primo tempo.

Un match intenso ed equilibrato, quello giocato dai rossoblù, che si avvicinano così nel migliore dei modi al debutto in campionato, previsto per il 14 settembre in casa contro il Genoa. La tournée in terra elvetica non è finita: oggi si sposta nel centro sportivo di Basilea per affrontare la formazione di casa. Il match avrà inizio alle 18.



IL TABELLINO

SERVETTE: Vazquez, Fernandes, Golay, Mazzolini, Tusiama, Bendimered, Halti, Barriviera, Sekularac, Vidakovic. Allenatore: Adrian Ursea

CAGLIARI: Atzeni; Porru, Carboni, Zinfollino, Cancellieri; Fucci, Conti, Lombardi (87' Dore); Desogus; Manca (87' Sabino), Contini. Allenatore: Max Canzi

RETE: 18' Porru