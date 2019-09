La Primavera in Svizzera

03 set 2019

La Primavera rossoblù di Max Canzi è pronta ad affrontare due importanti test che permetteranno di affinare la preparazione in vista del debutto in campionato, il 14 settembre in casa contro il Genoa.

Si vola in Svizzera, dove oggi alle 18 nel centro sportivo Balexert andrà in scena la sfida contro i padroni di casa del Servette. Mercoledì, sempre alle 18, spostamento nel campus del Basilea per la seconda partita della tournée in terra elvetica.

"Saranno due partite interessanti - dice il Responsabile del Settore giovanile, Pierluigi Carta - Ci confronteremo in un contesto internazionale contro avversari di spessore, frequentando strutture all'avanguardia. Oltre all'aspetto tecnico, penso sia importante anche l'esperienza che i nostri ragazzi potranno fare dal punto di vista umano e delle conoscenze generali. Stiamo lavorando bene per arrivare pronti alla prima di campionato, il gruppo è forte e ciò si nota nel lavoro quotidiano che è sempre intenso e propositivo".

La truppa guidata da Max Canzi farà rientro in Sardegna giovedì.

Questo l'elenco dei convocati da Max Canzi:

Portieri: Atzeni, Ciocci

Difensori: Acella, Aly, Boccia, Cancellieri, Carboni, Cusumano, Iovu, Porru, Zinfollino

Centrocampisti: Conti, Cossu, Dore, Fucci, Kanyamuna, Lombardi

Attaccanti: Contini, Desogus, Gagliano, Manca, Marigosu, Sabino