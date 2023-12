INTERVISTA 🎙

21 dic 2023

+ -

Leonardo Pavoletti è intervenuto all’interno della trasmissione di Radiolina e Videolina “Il Cagliari in diretta”. Il capitano ha parlato di impegno nel sociale, della grande passione dei tifosi rossoblù, analizzando il momento personale e della squadra.

CALCIO E SOLIDARIETÀ

“Oltre al campo sono impegnato anche fuori con diverse attività nel sociale: ciò mi rende molto orgoglioso perché vedo le persone felici e sorridenti, anche solo per una carezza o per il calore umano che gli dimostri. È sempre giusto mettersi a disposizione del prossimo, di chi ha bisogno”.

LA RICERCA DELLA FELICITÀ

“Non mi sentivo così felice da tanto tempo: ho toccato l’apice a Bari. Non stavo così bene dal mio secondo anno a Cagliari, quando feci 16 gol, fui convocato in Nazionale, nacque mio figlio Giorgio. Quando poi ci sono stati i momenti bui, io ci ho sempre creduto: questa è stata la mia forza”.

PASSIONE ROSSOBLÙ

“Il Mister ha portato tanto all’ambiente: rispetto, serenità, ci fa vivere il calcio nel migliore dei modi. Questo è il suo più grande insegnamento. Grazie a lui si respira un’aria diversa sia nello spogliatoio, dove c’è un gruppo più unito che mai, ma soprattutto in tutto l’ambiente Cagliari, dal CRAI Sport Center ai tifosi. Allo stadio vengono tanti bambini per tifare Cagliari, mi emoziona vederli in città girare con la nostra maglia. Anche mio figlio Giorgio sta iniziando ad appassionarsi al calcio e così anche Brando: ad entrambi voglio insegnare ad amare questo gioco”.

LA GARA DI VERONA

“Stiamo preparando al meglio la trasferta di Verona, giocheremo contro una diretta concorrente. Ho visto una buona squadra, non sarà facile, ma ci stiamo preparando al meglio e siamo pronti alla battaglia. Occorrerà massima concentrazione per tutta la gara, ogni istante: solo così riusciremo a conquistare dei punti importantissimi in trasferta per trovare fiducia e andare avanti verso il nostro obiettivo”.

ZONA PAVOLETTI

“Segnare, ancor di più nei minuti finali, dà una scarica di adrenalina immensa, è come un‘esplosione: sentire il pubblico che urla il tuo nome, vedere negli occhi la gioia dei tifosi, dei tuoi compagni che ti abbracciano perché hanno la consapevolezza di essere a un passo dal traguardo: è veramente emozionante”.