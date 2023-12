INTERVISTA 🎙

17 dic 2023

All'indomani della trasferta di Napoli, è Tommaso Augello l'ospite di "Videolina Sport", trasmissione domenicale nella serata di Videolina.

LA GARA DEL "MARADONA"

"Il Napoli ha fatto una grande gara e l'ha risolta con i campioni che ha in organico. Dal canto nostro abbiamo fatto una prestazione importante, ci credevamo alla vigilia e ancor di più dopo il pareggio di Pavoletti, ci abbiamo provato sino alla fine e l'occasione con Dossena era arrivata, peccato. Ora ci attendono due scontri importanti contro Hellas Verona ed Empoli, dovremo farci trovare pronti e raccogliere più punti possibile, continuando sulla scia delle buone prove fornite nelle ultime settimane".

NUOVA AVVENTURA

"Mi sto trovando bene. Sono arrivato in un ambiente nuovo, inserendomi in un gruppo forte, reduce da una cavalcata incredibile che l'ha riportato subito in Serie A. Qui c'è un pubblico meraviglioso, ci dà un contributo di primo livello, mi piace, voglio cercare di dare una mano e risultare un fattore positivo per la squadra".

FATTORE RANIERI

"Ritrovare Ranieri, sapere che mi ha voluto qui dopo avermi fatto esordire in Serie A a Genova con la Sampdoria rappresenta un grande onore. Con lui c'è feeling, decide lui come e dove farmi giocare, se da quarto della difesa o da quinto con una difesa a tre alle spalle, ci adattiamo all'avversario e al piano partita, ma il mister è una guida che ha dimostrato ampiamente ciò di cui è capace in ogni frangente".

CAMMINO SALVEZZA

"Salvarci non sarà semplice, lo sappiamo dall'inizio della stagione, siamo gli ultimi arrivati e ci sarà da soffrire fino alla fine. Ci aspettano tre sfide importanti, contro tre squadre del nostro livello, nelle quali costruire un pezzo significativo del nostro cammino. Subito un'altra trasferta, dove sinora abbiamo fatto più fatica, e servirà il miglior Cagliari per mettere in cascina altri punti pesanti".