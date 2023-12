INTERVISTA 🎙

30 nov 2023

Gaetano Oristanio è intervenuto all’interno della trasmissione di Radiolina “Il Cagliari in diretta”. Spunti sulla propria esperienza e sensazioni sulla partita che attende i rossoblù sabato all’Olimpico di Roma contro la Lazio. L’attaccante ha parlato così:

LA SCELTA DI CAGLIARI

“L’’esperienza in Olanda è stata sicuramente positiva, mi sono adattato velocemente e ho avuto la possibilità di crescere, anche di sbagliare. Ho deciso di ritornare in Italia, ho scelto Cagliari: ringrazio il Presidente, il Direttore, il Mister che mi hanno dato questa opportunità. Qui sto molto bene, ho trovato un popolo spettacolare. Tifosi e città ci sono stati sempre vicini, anche all’inizio quando il momento non era semplicissimo: questo ci ha aiutato a venire fuori dalle difficoltà”.

IL PRIMO GOL IN A

“L’emozione del primo gol in Serie A è stata tanta, ma in quel frangente bisognava solo pensare a ribaltare la partita: mi piace pensare che sia stato il gol della svolta del Cagliari, adesso l’importante è farne altri e cercare di portare più punti possibili a casa per raggiungere il nostro obiettivo”.

GLI INSEGNAMENTI DEL MISTER

“Il Mister ci insegna a non mollare mai e lavorare sempre con serietà dando il massimo. A prescindere dal partire titolare l’importante è farsi trovare sempre pronti, anche quando si subentra a partita in corso: occorre subito capire la gara, le situazioni di gioco, essere reattivi. La concorrenza? Questo gruppo è così bello che non mi piace chiamarla così: ci aiutiamo, ci troviamo bene insieme. Che giochi l’uno o l’altro non importa, è importante dare tutto”.

LA PROSSIMA SFIDA

“Dobbiamo andare a Roma a lottare con la consapevolezza di essere un gruppo forte che può mettere in difficoltà tutti. La Lazio è una delle big del campionato: occorrerà, come sempre, entrare in campo per dare il 100%. Prima volta all’Olimpico? Sarà sicuramente emozionante, è un bel passaggio della mia carriera, ma l’emozione la metterò da parte per fare una grande partita e aiutare la squadra”.