INTERVISTA 🎙️

11 set 2023

Tommaso Augello ha rilasciato un’intervista a L’Unione Sarda trattando vari temi come la partenza del campionato con il Cagliari e il rapporto con Ranieri. Qui un estratto delle sue parole.

L'INIZIO

“Il nostro impatto con la Serie A non é stato semplice, perché abbiamo affrontato delle squadre forti, con due trasferte molto difficili, ma il campionato é appena iniziato e sicuramente non mancherà l’apporto dei nostri tifosi. Inoltre, si é creato un gruppo coeso, qui c’é tutto per fare bene e raggiungere il nostro obiettivo.”

DALLA D ALLA A

“Ho iniziato a giocare in Serie D a 16 anni, il mio é stato un percorso anomalo perché non sono passato dai settori giovanili professionistici ma mi sono formato, sia come uomo che come calciatore, direttamente confrontandomi con gente più grande. Sono sempre stato molto ambizioso, l’obiettivo era arrivare in Serie A, adesso conta rimanerci fino a fine carriera, crescendo e migliorando anno dopo anno.”

IL RAPPORTO CON RANIERI

“Alla Sampdoria ci impressionò subito perché pensò come prima cosa a costruire il gruppo, e poi ci ha trasmesso la sua calma e la convinzione di poter raggiungere la salvezza. Mister Ranieri é una persona vera, così come Cesare Albè, che alla Giana Erminio é stato come un padre, ci faceva capire l’importanza del gruppo, puntando a far crescere bravi ragazzi non solo bravi calciatori. Entrambi sono stati tra i due allenatori più importanti della mia carriera.”

EXTRA CAMPO

“Ho intenzione di prendere la laurea. Sono iscritto all’Università di Milano e mi mancano 5 esami da sostenere in presenza, spesso con il lavoro che faccio non é semplice ma é un obiettivo anche perché la mia famiglia ci ha sempre tenuto dando più importanza allo studio che al calcio.”

SULL'UDINESE

“Sarà una gara importante, anche se siamo solo alla quarta giornata, ma niente allarmismi. Sicuramente, il caldo delle 12:30 sarà un fattore da non sottovalutare, ma avremo dalla nostra il sostegno dei nostri tifosi, per cercare di conquistare la prima vittoria in Serie A. Questa settimana al rientro dei calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, continueremo la preparazione alla partita.”