INTERVISTA 🎙️

06 apr 2023

Il centrocampista rossoblù Nahitan Nandez ha rilasciato una lunga intervista al “Corriere dello sport” in edicola oggi. Qui un estratto delle sue parole:

CONQUISTATO DALL’ISOLA

“A Cagliari sono stato accolto con grandissimo entusiasmo. Avevo preso un po' di informazioni con i miei compagni uruguaiani, ma quello che ho vissuto è stato più bello di quanto raccontato. Se pensassi di dover andare via, sarebbe dura: ora posso dire di avere più amici qui che in Uruguay. Ormai mi sento sardo: qui ti fanno sentire un giocatore importante, ti stanno vicini e ti mostrano il loro affetto senza esagerare. Mi piace molto girare per l’Isola: ho scopeto Cala Gonone, Tuerredda, la Gallura e altri posti meravigliosi”.

LA GIUSTA DIREZIONE

“La ferita della retrocessione mi ha toccato il cuore, a me e a tutti quelli che sono rimasti. Mi sono sentito in debito con la nostra gente. Non mi aspettavo un torneo di B così duro, all'inizio abbiamo fatto fatica soprattutto a calarci nella nuova realtà. La squadra ora sta andando nella direzione giusta”.

EFFETTO RANIERI

“Il mister è un grande allenatore, ci trasmette tranquillità, grande serenità. Così noi dobbiamo solo pensare a dare il massimo. Mi piace l'importanza che dà al gruppo. Sappiamo di dover rappresentare al meglio l'Isola”.

AL TOP DELLA CONDIZIONE

“Ho vissuto un periodo complicato, si soffre a star fuori. Devo ringraziare lo staff, i medici, i fisioterapisti, i preparatori atletici. Tutti mi hanno permesso di recuperare a tempo di record e ora sto bene. Lavoro per arrivare al top”.

SOGNANDO LA CELESTE

“Per noi uruguaiani la maglia della Nazionale è importantissima, posso solo lavorare e giocare al massimo per ritrovarla. Mi piacerebbe segnare di più, mi auguro che i gol di Nandez arrivino presto”.