INTERVISTA 🎙️

29 mar 2023

Al termine dell’amichevole giocata a Villacidro il difensore rossoblù Edoardo Goldaniga ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito un estratto delle sue parole.

L’ABBRACCIO DEI TIFOSI

“La Società e il Mister ci tenevano tantissimo a portarci qui a Villacidro, sono occasioni per incontrare i nostri tifosi e ricevere tutto il loro affetto. È stata davvero una piacevole giornata: abbiamo fatto un buon allenamento con tanta gente sugli spalti che è venuta a vederci”.

PIÙ SOLIDITÀ

“Con l’arrivo di mister Ranieri abbiamo sistemato la fase difensiva, nel girone di ritorno ci sono state tante partite in cui non abbiamo preso gol o ne abbiamo subiti pochi, in Serie B è importante. Possiamo contare su una rosa forte, che da un momento all’altro può fare gol. Continuiamo su questa squadra”.

IL SÜDTIROL ALL’UNIPOL DOMUS

“Il SüdTirol sta facendo un grande campionato, nessuno se lo aspettava probabilmente. È sicuramente la sorpresa di quest’anno: è un avversario da rispettare, dobbiamo affrontarlo con la massima attenzione”.