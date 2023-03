INTERVISTA 🎙️

28 mar 2023

"Stiamo vivendo un momento positivo, di questa sosta vedo il lato buono: ogni tanto serve anche staccare per recuperare energie e qualche infortunato, soprattutto poi in vista del prossimo impegno di campionato”. Il laterale rossoblù Gabriele Zappa ha rilasciato un’intervista al sito TuttoMercatoWeb, di seguito un estratto delle sue parole.

SERENITÀ ED EQUILIBRIO

"Nel girone di andata abbiamo forse subito qualche pressione in più, abbiamo faticato a calarci nel campionato di Serie B, le scorie della retrocessione si sentivano. Ora siamo molto più tranquilli, abbiamo trovato il nostro equilibrio: dobbiamo proseguire sulla scia di quanto visto nelle ultime gare".

VOGLIA DI RISCATTO

"Credo che il mio andamento sia stato come quello della squadra, ho faticato all'inizio ma poi ho trovato la mia dimensione. Qua mi sono trovato sempre bene con tutti: con la società, con la gente, con la città. Dopo lo scorso anno mi sentivo in debito: ho voglia di recuperare, la stessa che hanno i ragazzi arrivati questo anno e quelli che erano già con me nella precedente stagione".

ARRIVA IL SÜDTIROL

“Non voglio fare bilanci ora, il campionato è ancora lungo. All’andata contro il SüdTirol abbiamo perso dei punti: sabato all’Unipol Domus vogliamo rifarci contro un ottimo avversario per continuare a risalire la classifica”.