INTERVISTA 🎙️

Il centrocampista rossoblù Nicolas Viola ha partecipato alla trasmissione della domenica sera “Videolina Sport”. Di seguito un riepilogo del suo intervento:

DI NUOVO IN CAMPO

“Sto bene, l’infortunio è alle spalle, finalmente sono rientrato in gruppo. È già arrivata la prima convocazione con la squadra, ringrazio il Mister per avermi permesso di partecipare alla trasferta di Reggio Calabria, una città che è stata parte della mia vita, e per le sue belle parole nei miei confronti. Non ero ancora al meglio della condizione, ma ho cercato di dare comunque il mio contributo morale alla squadra. Sono stati tre punti molto importanti per tutto l’ambiente. Adesso non vedo l’ora di poter aiutare i miei compagni anche in campo”.

IDENTITÀ E CONSAPEVOLEZZA

“La Serie B è un campionato dove spesso si vive sulle ali dell’entusiasmo, ma per arrivare sino alla fine serve un equilibrio costante, cosa che a noi non è riuscita. Nel momento cruciale la squadra ha trovato quell’equilibrio: ora è un Cagliari compatto, con una sua identità. Sono fiducioso per il futuro prossimo. Le ultime due vittorie hanno mostrato le nostre potenzialità: ora arriva un altro test. Il SüdTirol merita rispetto, all’andata siamo andati molto vicini alla vittoria. Credo nella forza dei miei compagni, nel mister, nella Società. Sono curioso di vederci alla prova: la stiamo preparando al meglio”.

LA FORZA DEL MISTER

“Mister Ranieri ha un equilibrio che non ho mai visto in nessun altro nel mondo del calcio e questa sua forza te la trasmette. È un motivatore, in campo e fuori. Dà serenità a tutti, sia a chi gioca sia a quelli che non partono all’inizio. Tutti così remano nella stessa direzione. Quando sono arrivato l’ambiente era segnato dallo scorso anno, ma ho trovato ragazzi molto intelligenti, con la voglia di cambiare la situazione: li ringrazio, questo è un gruppo sano”.

FARE IL MASSIMO

"Concentriamoci su noi stessi, sul prossimo allenamento, perché è in settimana che si iniziano a giocare le partite. Facciamo il massimo per vincerle tutte da qui alla fine ed arrivare il più in alto possibile, quello che succederà lo scopriremo via via. Stiamo recuperando dei calciatori importanti, ci sarà bisogno di tutti".

IL POPOLO ROSSOBLÙ

“Mercoledì saremo a Villacidro per giocare un’amichevole, nel mentre in queste settimane la squadra a gruppetti sta girando l’Isola per incontrare i tifosi. Io sono stato a Villasimius, abbiamo incontrato tanti piccoli tifosi, è stata un’esperienza molto bella. Regalare questi momenti a chi tifa il Cagliari è speciale, compatta l’ambiente”.

GLI STUDI IN PSICOLOGIA

“Dovrei terminare la tesi in Psicologia a settembre. Sto studiando per i miei figli, per trasmettere qualcosa a loro, per essere un buon padre e migliorare la mia persona. Lo studio mi ha aiutato anche per rapportarmi al meglio con gli altri, come per esempio all’interno dello spogliatoio, dove mi piace mettere a disposizione la mia esperienza. Non smetto così mai di imparare”.