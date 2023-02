INTERVISTA 🎙

22 feb 2023

“Sono qui per aiutare la squadra e per crescere: da attaccanti come Pavoletti e Lapadula posso imparare tanto, devo lavorare e dare il massimo ogni giorno”. Al termine dell’allenamento a porte aperte di questo pomeriggio l’attaccante Nik Prelec ha incontrato i media.

L’ARRIVO IN ROSSOBLÙ

“Sono arrivato in un Club importate, ben organizzato, tutti mi hanno accolto bene, mettendomi subito nelle condizioni di lavorare al meglio per la squadra. Conoscevo già mister Ranieri per averci lavorato alla Sampdoria: mi ha detto di fare quello che so, stare tranquillo e dare tutto, in allenamento e in partita. Sono uno che non si accontenta, mi piace migliorarmi, fare ogni volta di più”.

PIÙ SOLUZIONI IN ATTACCO

“Sono già partito nell'undici titolare nella gara contro il Benevento, se il mister mi dovesse dare un'altra chance dovrò farmi trovare pronto. Mi piace giocare insieme ad un’altra punta, con dietro un trequartista, ma mi adatto anche ad essere schierato come unica punta".

LA SFIDA DI VENEZIA

“A Bari avremmo meritato di vincere, ripartiamo dalla prestazione. A Venezia sabato ci attende un'altra partita dura, contro una buona squadra che avrebbe meritato più punti in classifica. Ma noi siamo forti e andremo lì per portare a casa i tre punti”.