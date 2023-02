16 feb 2023

+ -

Ospite della trasmissione "Dazn Talks", Paulo Azzi si è raccontato a 360 gradi, parlando del suo primo mese da giocatore rossoblù. “Ho trovato una struttura preparata sotto tutti gli aspetti, - le parole del laterale italo brasiliano - il livello è alto e sono contento di trovarmi qui".

IL RAPPORTO CON RANIERI

"È un allenatore che trasmette sicurezza, lavora ad alta intensità e ama fare le cose bene. La sua esperienza e il suo curriculum ci stimolano a lavorare al massimo, poi i risultati arrivano. Una cosa molto buona di lui è che rispetta il riposo, però quando entri in campo devi dare il massimo ogni giorno a partire dal riscaldamento".

UN GRUPPO UNITO

"La squadra pranza insieme al Centro sportivo, è una bella abitudine che aiuta a fare gruppo. Parliamo di tutto, di calcio e di vita. Il compagno più simpatico? Mi diverto tanto con Luvumbo, per entrambi la lingua madre è il portoghese quindi scherziamo con più facilità".

L'ESPERIENZA IN SERIE D

"Da Seregno è cominciato un percorso che mi ha portato qua, a giocare ad alto livello con il sogno di arrivare in A. Sia il calcio sia la vita ti danno la possibilità di ricominciare, in quel momento ho pensato alla mia famiglia più che alla carriera".

IL RUOLO

"Ho fatto quasi tutti i ruoli, mi ritengo un giocare duttile. Mi piace avere spazio per sfruttare le mie caratteristiche. Il gol di Como nasce dalla mia attitudine a crossare verso la porta con il piede destro da sinistra".

CAGLIARI E LA SUA GENTE

"A Cagliari le persone ti incitano per strada, la gente ci tiene tanto. Ho già avuto modo di assaggiare alcuni piatti tipici ed è bello scoprire tutte queste tradizioni. Mi sono sentito voluto bene sin da subito".

Di seguito l'intervista completa: