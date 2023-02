16 feb 2023

“Sono un caratteriale, in campo do sempre tutto: amo vincere, mi fa sentire vivo. L’obiettivo? Voglio la Serie A, la voglio con il Cagliari”: Gianluca Lapadula ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi. Il bomber rossoblù, autore sinora di 10 reti in stagione, ha analizzato il momento della squadra, tracciando un primo bilancio dal suo arrivo nell’Isola.

FINALMENTE CAGLIARI

“Erano anni che si prospettava la possibilità di venire a Cagliari. Ho firmato per tre stagioni e qui sto benissimo, ci sono tutte le condizioni per far bene. Giulini è uno dei migliori presidenti che abbia mai avuto in carriera, equilibrato nei momenti difficili, capace di darti la carica giusta quando le cose vanno bene”.

UNITÀ DI INTENTI

“Mister Ranieri è una persona che dà tranquillità, si vede subito che ha un ruolo importante nell’ambiente del calcio. Ora arrivano due trasferte: dobbiamo cambiare il rendimento fuori casa, cercare la svolta. Non so cosa sia mancato sinora, abbiamo avuto tanti infortuni, ci sono ancora compagni che devono recuperare. I giovani hanno fatto bene, ma con la rosa al completo il salto di qualità può esserci. Siamo un gruppo unito”.

IL PERÙ

“Sono felice della scelta fatta. Purtroppo in Perù in questo momento non è una fase semplice a livello politico, non posso allora che augurare il meglio al Paese che ha dato i natali a mia madre. Mi dispiace solo non averlo conosciuto prima”.