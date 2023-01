INTERVISTA 🎙

26 gen 2023

Michele Filippi, allenatore della Primavera, è intervenuto come ospite alla trasmissione di Videolina e Radiolina "Il Cagliari in diretta". Di seguito un estratto del suo intervento.

RAGAZZI STRAORDINARI

"I gruppi della Primavera vivono di bienni, noi eravamo reduci da un risultato straordinario ottenuto dal gruppo dello scorso anno con giocatori importanti. I ragazzi sono stati bravi a confrontarsi in maniera positiva con quanto fatto l'ultima stagione e trarne energia senza farsi sopraffare".

LA PASSIONE PER IL CALCIO

"Sono laureato in Medicina, ma ho da sempre una grande passione per il calcio e ho sempre pensato di voler diventare allenatore un giorno. Il campo è il luogo dove mi sento a casa, con la testa libera e leggera, a fare ciò che amo di più".

IMPATTO CON IL CAMPIONATO

"L'impatto con il campionato Primavera è stato un mix di curiosità e piacevoli sorprese. Si gioca tanto ed è una cosa un po' atipica rispetto ad altri campionati di alto livello, il fatto di dover formare porta gli allenatori a trovare sempre soluzione nuove". 

LA CRESCITA DI KOURFALIDIS

"Kourfalidis è un ragazzo che è sempre rimasto umile, ha dato valore all'opportunità di giocare in Primavera da fuori quota in questa stagione senza mai sentirsi sminuito. Ha avuto il merito di lavorare duro per prendersi quello che meritava. Deve rappresentare un esempio per molti". 

L'ARRIVO DI MISTER RANIERI

"Il mio tifo per i colori rossoblù è nato con Ranieri, nella mia prima partita vista allo Stadio Amsicora lui sedeva in panchina. Vederlo al centro sportivo mi ha emozionato. Andavo allo stadio con mio nonno e mio padre, per me il suo Cagliari è un pezzo di vita. La sua presenza è forte, come se ci fosse un alone positivo su tutto il settore giovanile".

IL RAPPORTO CON BERNARDO MEREU

"Quando a Olbia sono stato il vice di mister Bernardo Mereu ho imparato tantissimo, lui in Sardegna è un totem per chiunque voglia fare l'allenatore. Quel che ho appreso al suo fianco sono tutte cose che mi porto dietro nel quotidiano".

UNO STAFF TUTTO SARDO

"Sono orgoglioso del mio staff, siamo tutti sardi e abbiamo un grande affiatamento tra noi. Con il mio vice Pisano ho un rapporto straordinario, l'ho avuto come giocatore e già da allora mi aveva stupito per la capacità e l'intelligenza di sapersi calare nel contesto senza far pesare il suo passato, trovarci nello stesso staff è stato un percorso naturale".