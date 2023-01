25 gen 2023

Leonardo Pavoletti ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Nuova Sardegna” in edicola oggi. Di seguito un estratto delle parole del capitano rossoblù:

UNA SCELTA DI CUORE

“Voglio essere utile alla squadra, dare il mio contributo. Cagliari mi ha conquistato. Negli anni mi sono reso conto che anche la qualità della vita è importante per il lavoro che facciamo. Qui si vive bene, la mia famiglia è felice e con mia moglie non ci vediamo altrove".

MISTER RANIERI

“È una persona incredibile, mai trovato un allenatore così. Con i risultati che ha ottenuto in carriera potrebbe mettersi sul piedistallo, invece si pone sempre in maniera umile, gentile, educata, ti fa venire voglia di dare il 110 per cento negli allenamenti e nelle partite. È concreto, mi ha colpito una delle prime frasi con noi: “Il mio compito è quello di mettervi nella condizione di giocare al meglio”.

PUNTARE IN ALTO

“La promozione diretta al momento è difficile, però dovremo provarci sino alla fine. Noi puntiamo più in alto possibile, poi vedremo che succederà. Non abbiamo ancora espresso tutto il nostro potenziale e l’entusiasmo ritrovato può essere la spinta decisiva”.

I SOGNI

“Ne ho realizzati tanti. Mi piacerebbe riuscire ad arrivare ad una partita con la gioia di giocarla, senza troppe pressioni. Ci sto lavorando ma ancora non riesco. Il sogno più grande ora è ovviamente uno solo: ritornare con il Cagliari in Serie A, è quello che la nostra gente si merita”.