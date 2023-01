19 gen 2023

“Non possiamo rilassarci: se non dai continuità la vittoria sul Como sarebbe inutile. Stiamo studiando l’avversario e dobbiamo sfruttare al meglio questa carica, la fiducia che sentiamo attorno”. A pochi giorni dalla gara contro il Cittadella, il portiere rossoblù Boris Radunovic ha parlato in esclusiva con Il Corriere dello Sport, in edicola oggi. Di seguito un estratto della sua intervista:

QUOTA 100

“Mi mancano tre presenze per arrivare a cento gare in B, dopo tre anni con Avellino, Salernitana e Cremonese: qui purtroppo ho subito un brutto infortunio che ha messo i bastoni tra le ruote alla mia carriera. Sono poi arrivato in Sardegna, mi rendo conto che essere il portiere del Cagliari è un grande responsabilità”.

MARGINI DI CRESCITA

“I 5 clean sheet? Sarebbero potuti essere di più. Sto giocando con continuità, lavoro per migliorarmi sempre. Per la mia crescita devo ringraziare il preparatore Walter Bressan, i miei colleghi Simone Aresti, Eldin Lolic e Giuseppe Ciocci, che aspettiamo dopo l’infortunio”.

LA CARICA DEL MISTER

“Conosciamo la storia di mister Ranieri, la sua carriera, che tipo di allenatore è. Ogni volta che ci dà delle indicazioni lo ascoltiamo molto attentamente. Ha portato tanto entusiasmo dentro e fuori la squadra: la strada è quella giusta, sta a noi seguirla”.