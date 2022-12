INTERVISTA 🎙

04 dic 2022

Ospite a Videolina Sport, Alessandro Deiola ha parlato a tuttotondo del momento della squadra, con uno sguardo verso la prossima sfida di Terni. Di seguito un estratto del suo intervento:

DARE IL MASSIMO SEMPRE

"Gli infortuni fanno parte del mestiere, ho qualche acciacco ma con lo staff stiamo lavorando per gestire la situazione. Ho dato la mia disponibilità perché è un momento importante per la squadra. Mi sento una mezzala, ma gioco dove serve. Vado in campo tutti i giorni cercando di dare il massimo dal primo all’ultimo minuto”.

UNA VITTORIA PER SVOLTARE

"Vogliamo la vittoria che ci manca da tanto. I tifosi non sono soddisfatti, siamo i primi noi a non esserlo. Vogliamo dare alla nostra gente quello che merita, vederla gioire insieme a noi. Dobbiamo farlo già a partire da Terni".

UNA SQUADRA VIVA

"Iniziamo sempre un po’ bloccati, poi le occasioni le creiamo. La squadra è viva, ma ci manca qualcosa per agguantare i tre punti. Siamo un gruppo forte, anche se non siamo gli unici. Le nostre qualità dobbiamo dimostrarle in campo, non a parole”.

CLASSIFICA CORTA

"La Serie B è un campionato difficile ed equilibrato, la classifica lo dimostra. Bastano pochi punti e risali subito. Nessuna partita è scontata, tutte le squadre se la giocano, la prima può perdere con l’ultima. Ci vuole un attimo per cambiare completamente la situazione".

ORGOGLIO ROSSOBLÙ

"Le esperienze fuori dalla Sardegna sono state importanti, sono cresciuto sia dal punto di vista umano che calcistico. Per me indossare la maglia del Cagliari, da sardo e tifoso di questa squadra, è un onore, do sempre tutto quello che posso per questi colori”.