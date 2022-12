INTERVISTA 🎙️

01 dic 2022

Ospite a "Il Cagliari in Diretta" negli studi di Radiolina e Videolina, Alessandro Di Pardo racconta la sua esperienza rossoblù in questi primi mesi e guarda al futuro che si chiama Parma e a un mese di dicembre dove occorre cambiare passo.

CAGLIARI, AMORE A PRIMA VISTA

"Non ho mai avuto dubbi o problemi a Cagliari, all’inizio è normale doversi ambientare e ci vuole un po’ di tempo che è sempre soggettivo. La passione dei tifosi, della gente che ama questi colori mi ha impressionato, insieme alla città. Vogliamo regalare le soddisfazioni che meritano, speriamo di farlo già da sabato contro il Parma".

IL RUOLO

"Giocare da esterno destro di una difesa a quattro ti richiede attenzione difensiva, in una Serie B che è molto intensa e costantemente votata alla lotta e al sacrificio. Da “quinto” avevo mansioni più di spinta, adesso sto migliorando anche nella fase di non possesso. Penso sempre a lavorare duro, ad applicarmi per crescere individualmente all’interno del gruppo, sono convinto che i frutti arriveranno per tutti”.

OBIETTIVO VITTORIA

“La partita di Frosinone ci ha fatto capire l’importanza di raggiungere la vittoria e a questo stiamo pensando sin dalla fine di quella gara e in vista del Parma. Troveremo una big del torneo, tra le migliori, ma non dobbiamo guardare in faccia nessuno e bisogna cercare i tre punti. Il Parma ha valori importanti, viene da una sconfitta interna e avranno voglia di rivalsa, ma noi non possiamo concedere nulla".

LAVORARE SUGLI ERRORI

“Cinismo, attenzione nel dettaglio, capacità di chiudere le partite ed evitare errori che costano cari contro chiunque. Stiamo lavorando su questo e sono convinto che manchi poco per la svolta. A Frosinone il successo è stato ad un passo, abbiamo vissuto un mix di emozioni, c’era il sollievo per il pareggio nel finale ma anche il rammarico per la mancata vittoria, che è sempre qualcosa di speciale e diverso da un pari. Un punto in casa della capolista, che non aveva mai subito reti, è però un risultato importante che va valorizzato con una vittoria contro il Parma”.

PARMA TEMIBILE

“Ho visto la sconfitta con il Modena però non vanno sottovalutati, è una squadra di cui conosciamo i valori, i giocatori, non ci si potrà risparmiare per niente. Sicuramente daremo tutto per questa piazza e questi tifosi”.



IL GRUPPO

C’è un bel clima in spogliatoio, la vittoria manca e quindi tutti abbiamo il pensiero di ottenerla. È un gruppo di bravi ragazzi, a prescindere dall’età, e nessuno si tira indietro quando c’è da aiutare la squadra e il compagno. Adesso tutti insieme dobbiamo andare a prenderci le vittorie che sin qui non sono arrivate, senza promesse o proclami, ma con l’obiettivo di fare più punti possibile”.

IL MISTER E COMPAGNI

"Mister Liverani ha il suo credo calcistico, è forte delle sue idee noi cerchiamo di applicarle. Cura il dettaglio, stiamo lavorando insieme per essere capaci di concretizzare le nostre qualità. Chi mi ha impressionato? I giovani hanno tante qualità: da Kourfalidis a Carboni e Obert, poi i big come Lapadula, Nandez, Pavoletti, Rog e Pereiro hanno un tocco, un’esperienza diversa e da loro si può solo imparare”.